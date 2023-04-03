«Надеемся, что пройдем!»: Группа «Нервный тик» о конкурсе «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»
Музыканты подали заявку первыми - сразу, как только узнали о конкурсе, рассказал в эфире НСН вокалист Александр Чабурин.
Вокалист группы «Нервный тик» Александр Чабурин в интервью НСН рассказал, что подал заявку на участие в конкурсе «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», так как коллектив мечтает появиться в эфире радиостанции «НАШЕ Радио» и выступить на крупнейшем фестивале «Нашествие».
3 апреля в России стартует уникальный музыкальный конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра». Его участники в течение года пройдут отбор в творческом конкурсе, выступят на крупнейшем в стране фестивале, попадут в эфир популярной радиостанции и отправятся в гастрольный тур победителей с новой виниловой пластинкой своих песен. За первые два часа после запуска конкурса пришло 10 заявок, и группа «Нервный тик» сделал это первой.
«Группа «Нервный тик» существует с 2008 года, сейчас образовался полный состав. Играем рок и все, что нам нравится. Недавно было два выступления в Сергиевом Посаде и в Москве. Собираемся записывать альбом: на него накопилось 11 песен», - рассказал о группе Чабурин.
По словам вокалиста, он давно мечтал поработать с «НАШИМ Радио» - и тем более выступить на крупнейшем в стране фестивале.
«О конкурсе узнали с «НАШЕГО Радио» и сразу отправили заявку. «Нашествие» - это крупный, известный фестиваль. Давно хотелось бы контактировать с «НАШИМ Радио». Будем надеяться, что пройдем!», - рассказал НСН участник конкурса.
Цель конкурса «НАШЕСТВИЕ: МОЛОДЫЕ ВЕТРА» - найти талантливых молодых музыкантов из самых разных регионов и сделать их известными на всю страну. Председатель жюри конкурса, программный директор «НАШЕго Радио» Игорь Паньков заявил, что конкурс будет необычным.
Так, экспертное жюри конкурса из профессиональных музыкантов, продюсеров и редакторов будет отбирать заявки участников и оценивать их творческие достижения на каждом этапе конкурса. Победители конкурса, помимо уникальных музыкальных инструментов, получат право на ротацию своих песен в эфире «НАШЕго Радио» и выступят на сцене легендарного фестиваля «НАШЕСТВИЕ-2023», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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