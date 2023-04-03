«Надеемся, что пройдем!»: Группа «Нервный тик» о конкурсе «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»

Вокалист группы «Нервный тик» Александр Чабурин в интервью НСН рассказал, что подал заявку на участие в конкурсе «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», так как коллектив мечтает появиться в эфире радиостанции «НАШЕ Радио» и выступить на крупнейшем фестивале «Нашествие».

3 апреля в России стартует уникальный музыкальный конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра». Его участники в течение года пройдут отбор в творческом конкурсе, выступят на крупнейшем в стране фестивале, попадут в эфир популярной радиостанции и отправятся в гастрольный тур победителей с новой виниловой пластинкой своих песен. За первые два часа после запуска конкурса пришло 10 заявок, и группа «Нервный тик» сделал это первой.