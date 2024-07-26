В Самаре подросток напал с ножом на девочку

Пострадавшая госпитализирована в больницу с колото-резаным ранением. По факту инцидента заведено уголовное дело. Подозреваемый задержан.

16-летний несовершеннолетний из компании во время ссоры с девочкой нанес ей два удара в корпус острым предметом и сбежал. «Скорую» вызвали подруги пострадавшей.

Ранее в Ленинградской области подросток напал с ножом на продавца из-за денег, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

