ФСБ задержала в Каспийске трех местных жителей, планировавших совершить теракты
Трех местных жителей, планировавших преступления террористической направленности в отношении правоохранительных органов и православного храма, задержали в дагестанском Каспийске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
Как отметили в ведомстве, нападения были предотвращены во взаимодействии с МВД. Правоохранители выявили и задержали злоумышленников — граждан РФ, приверженцев запрещенной в стране международной террористической организации. По адресам проживания фигурантов обнаружили оружие, взрывные устройства, инструкции по ведению боевых действий.
«Задержанные дали признательные показания», — подчеркнули в ФСБ.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту, организации террористического сообщества и участии в нем, незаконном изготовлении взрывчатки.
Ранее ФСБ предотвратила теракт в мечети в Белгороде и задержала двух россиян, планировавших поджечь объект по заданию украинских спецслужб.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru