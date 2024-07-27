ФСБ задержала в Каспийске трех местных жителей, планировавших совершить теракты

Трех местных жителей, планировавших преступления террористической направленности в отношении правоохранительных органов и православного храма, задержали в дагестанском Каспийске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Как отметили в ведомстве, нападения были предотвращены во взаимодействии с МВД. Правоохранители выявили и задержали злоумышленников — граждан РФ, приверженцев запрещенной в стране международной террористической организации. По адресам проживания фигурантов обнаружили оружие, взрывные устройства, инструкции по ведению боевых действий.

«Задержанные дали признательные показания», — подчеркнули в ФСБ.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту, организации террористического сообщества и участии в нем, незаконном изготовлении взрывчатки.

Ранее ФСБ предотвратила теракт в мечети в Белгороде и задержала двух россиян, планировавших поджечь объект по заданию украинских спецслужб.

