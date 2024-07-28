Хинштейн: МВД взяло под контроль дело о нападении на полицейского со стороны сына миллионера
Руководство МВД России взяло под личный контроль разбирательства с нападением сына миллиардера Тимура Бажаева на сотрудника правоохранительных органов около «Лужников» в Москве, сообщил в Telegram глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
По его словам, ведутся активные попытки повлиять на ход разбирательства. Как указал депутат, «23-летний «мажор» ударил не рядового полицейского, а начальника отдела охраны общественного порядка УВД по ЦАО Москвы Александра Махонина». Парламентарий выразил надежду, что уйти от ответственности виновному не удастся.
Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали Тимура Бажаева, который может быть сыном миллионера Мусы Бажаева, входящего в список Forbes. Сам бизнесмен заявил, что его сын не мог совершить подобное, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru