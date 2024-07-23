На Кубани возбудили дело после драки в Кореновске и нападения на полицейского

В отношении 20-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия к представителю власти, уточняется в материале.

Ранее сообщалось, что на задержанного был составлен административный протокол за мелкое хулиганство, он также получил административный арест сроком на пять суток, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

