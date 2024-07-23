На Кубани возбудили дело после драки в Кореновске и нападения на полицейского
Следователи возбудили уголовное дело из-за нападения курда на полицейского в Кореновске после резонансного конфликта между местными жителями, сообщило управление Следственного комитета России по Краснодарскому краю.
Конфликт случился в воскресенье вечером, 20 июля. Местный житель сделал замечание курдам из-за громкой музыки после чего началась драка. Прибывший на место сотрудник полиции попытался пресечь противоправные действия, однако фигурант применил к нему физическую силу.
В отношении 20-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия к представителю власти, уточняется в материале.
Ранее сообщалось, что на задержанного был составлен административный протокол за мелкое хулиганство, он также получил административный арест сроком на пять суток, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru