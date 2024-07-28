Сын миллионера Бажаева задержан за нападение на полицейского
В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали Тимура Бажаева, который может быть сыном миллионера Мусы Бажаева, входящего в список Forbes, сообщает «РЕН ТВ».
Молодого человека подозревают в нападении на полицейского. Это произошло неподалеку от комплекса «Лужники». Подозреваемый сначала нарушал общественный порядок, а после применил насилие в отношении представителя власти.
Сам бизнесмен заявил, что его сын не мог совершить подобное, однако если окажется, что Тимур действительно причастен к преступлению, то он понесет за это наказание.
По факту нападения заведено уголовное дело. Подозреваемый был задержан.
Ранее на Кубани возбудили дело после драки в Кореновске и нападения на полицейского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru