Сын миллионера Бажаева задержан за нападение на полицейского

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали Тимура Бажаева, который может быть сыном миллионера Мусы Бажаева, входящего в список Forbes, сообщает «РЕН ТВ».

Молодого человека подозревают в нападении на полицейского. Это произошло неподалеку от комплекса «Лужники». Подозреваемый сначала нарушал общественный порядок, а после применил насилие в отношении представителя власти.

Сам бизнесмен заявил, что его сын не мог совершить подобное, однако если окажется, что Тимур действительно причастен к преступлению, то он понесет за это наказание.

По факту нападения заведено уголовное дело. Подозреваемый был задержан.

Ранее на Кубани возбудили дело после драки в Кореновске и нападения на полицейского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

