Получивший камнем по голове депутат Матвеев считает, что легко отделался
Депутат Госдумы от фракции КПРФ Михаил Матвеев, на которого в четверг, 18 июля, в Самаре напали мигранты, рассказал, что «легко отделался». В беседе с NEWS.ru он сообщил, что на рану наложен шов, и голова по-прежнему болит.
По словам парламентария, он не заметил, кто нанес ему удар и чем. От оперативников, которые просмотрели видео нападения, он узнал, что это был камень.
Матвеев сообщил, что получил по голосе из-за его попытки вмешаться в драку между мужчинами. Также депутат считает, что с собой необходимо носить газовый баллончик или обращаться за помощью к правоохранителям, а не вмешиваться в конфликты. При этом, по его словам, правоохранители прибыли на место происшествия лишь через 40 минут. В результате одного из нападавших удалось задерживать своими силами, а сбежавших искала полиция.
После нападения на депутата, было возбуждено дело о хулиганстве. СК РФ сообщил, что все участники инцидента задержаны. Их было трое.
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