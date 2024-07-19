Получивший камнем по голове депутат Матвеев считает, что легко отделался

Депутат Госдумы от фракции КПРФ Михаил Матвеев, на которого в четверг, 18 июля, в Самаре напали мигранты, рассказал, что «легко отделался». В беседе с NEWS.ru он сообщил, что на рану наложен шов, и голова по-прежнему болит.

По словам парламентария, он не заметил, кто нанес ему удар и чем. От оперативников, которые просмотрели видео нападения, он узнал, что это был камень.