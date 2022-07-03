ВСУ наводит прицел. Мирные Белгород и Курск подверглись целенаправленным ударам ВСУ

«Сегодня ночью с 03:00 до 03:30 мск киевским режимом был совершен преднамеренный удар баллистическими ракетами "Точка-У" с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 "Рейс" по жилым кварталам Белгорода и Курска, где нет никаких военных объектов. Данный ракетный удар целенаправленно планировался и был осуществлен против мирного гражданского населения российских городов», - цитирует заявление Минобороны РИА Новости.

В Белгороде в ночь на воскресенье была зафиксирована серия громких звуков. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, горел частный дом на улице Маяковского, 23. Глава региона сообщал, что предположительно, сработала ПВО.

На соседних улицах Попова и Маяковского в многоквартирных и частных домах повреждены окна. Также повреждены некоторые автомобили.





В Белгороде в результате хлопков пострадали три человека, сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков. По данным Telegram-канал Baza, в Белгороде после обстрела города число погибших увеличилось до пяти.

При обстреле Белгорода погибла семья из Харькова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местного жителя.

Мужчина, который живет на улице Маяковского, 23, рассказал, что украинский снаряд упал возле флигеля, где находилась семья из Харькова.