ВСУ наводит прицел. Мирные Белгород и Курск подверглись целенаправленным ударам ВСУ
Украина нанесла целенаправленный удар по приграничным территориям Белгородской и Курской областей. Гибнут и страдают мирные жители.
В ночь на воскресенье Украина произвела обстрел Курска и Белгорода. ВСУ применили ракеты «Точка-У», а также беспилотники «Рейс». Пострадали мирные жители, сообщили журналистам в Минобороны РФ в воскресенье, 3 июля.
«Сегодня ночью с 03:00 до 03:30 мск киевским режимом был совершен преднамеренный удар баллистическими ракетами "Точка-У" с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 "Рейс" по жилым кварталам Белгорода и Курска, где нет никаких военных объектов. Данный ракетный удар целенаправленно планировался и был осуществлен против мирного гражданского населения российских городов», - цитирует заявление Минобороны РИА Новости.
В Белгороде в ночь на воскресенье была зафиксирована серия громких звуков. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, горел частный дом на улице Маяковского, 23. Глава региона сообщал, что предположительно, сработала ПВО.
На соседних улицах Попова и Маяковского в многоквартирных и частных домах повреждены окна. Также повреждены некоторые автомобили.
В Белгороде в результате хлопков пострадали три человека, сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков. По данным Telegram-канал Baza, в Белгороде после обстрела города число погибших увеличилось до пяти.
При обстреле Белгорода погибла семья из Харькова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местного жителя.
Мужчина, который живет на улице Маяковского, 23, рассказал, что украинский снаряд упал возле флигеля, где находилась семья из Харькова.
«Рядом с флигелем попал снаряд. Там ночевала семья - из Харькова приехали сын, теща и сестра пережить боевые действия. Грянул выстрел, флигель этот разворотило», - цитирует очевидца Газета.ru.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале о двух беспилотниках ВСУ «Стриж», которые были сбиты на подлете к Курску.
«Сегодня ночью на подлете к Курску наши ПВО сбили два украинских беспилотника «Стриж». Благодаря грамотным действиям военных пострадавших нет», — написал курский губернатор.
После официального сообщения Минобороны Роман Старовойт в Telegram-канале написал о новом обстреле со стороны Украины.
«Очередной минометный обстрел в посёлке Теткино. Основной удар пришёлся на территорию рядом с сахарным заводом. Предварительно зафиксировали повреждения кровли, окон и фасадов на нескольких домах. Пострадавших нет», - заявил курский губернатор.
Он также заявил, что военные смогли подавить атаку противника ответным огнём.
Глава приграничного региона находится в постоянном контакте со всеми военными и силовыми структурами. Об этом сообщили в администрации Курской области, предупредив, что в течение дня информация может меняться.
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