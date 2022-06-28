В пригороде Курска сбит беспилотник Украины
Украинский беспилотник сбит в пригороде Курска во вторник вечером. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
По словам главы региона, на месте происшествия работают спецслужбы. Предварительно, никто не пострадал.
Старовойт призвал жителей сохранять спокойствие, отметив, что военные находятся на усиленном дежурстве.
Ранее в Курской области в связи с близостью к Украине, где Россия ведет военную операцию, были введены ограничения на полеты в аэропорт Курска. Кроме того, высокий уровень террористической опасности был продлен в Курской области до 8 июля.
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