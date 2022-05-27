В Белгородской области при обстрелах вновь ранен местный житель

В Белгородской области при обстрелах с украинской стороны села Нехотеевка вновь ранен местный житель. Об этом в своем телеграм-канале сообщает глава региона Вячеслав Гладков.

Пострадавший мужчина получил осколочное ранение голени. Ему оказывается помощь. По данным губернатора, повреждены восемь домов, газопровод и линия электропередач.

Накануне стало известно, что местная жительница, пострадавшая в результате обстрела села Журавлевка в Белгородской области, скончалась.


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ФОТО: скриншот с видео из соцсетей
ТЕГИ:Белгород
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