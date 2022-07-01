Курский губернатор сообщил о повреждении ряда домов в поселке Теткино

Отмечается, что повреждены окна, несколько огородов, куда упали снаряды. Российские власти обвиняют в обстрелах, участившихся в последнее время, украинские силы.

По словам главы региона, пострадавших нет. Специалисты ведут оценку ущерба. Старовойт также заверил, что помощь будет оказана владельцам всех пострадавших домов.

