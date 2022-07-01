Курский губернатор сообщил о повреждении ряда домов в поселке Теткино
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о повреждении ряда домов в поселке Теткино, расположенном у границы с Украиной - как утверждает глава региона, "в результате действий противника". Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Отмечается, что повреждены окна, несколько огородов, куда упали снаряды. Российские власти обвиняют в обстрелах, участившихся в последнее время, украинские силы.
По словам главы региона, пострадавших нет. Специалисты ведут оценку ущерба. Старовойт также заверил, что помощь будет оказана владельцам всех пострадавших домов.
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