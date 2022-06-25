В Белгородской области «желтый» уровень террористической опасности продлили до 9 июля
25 июня 202208:10
«Желтый» уровень террористической опасности в Белгородской области продлили на две недели, до 9 июля. Об этом сообщил глава региона Геннадий Гладков.
«Вчера завершился очередной этап "желтого" уровня террористической опасности. Принял решение и продлил его еще до 9 июля», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Гладков поблагодарил все правоохранительные органы за профессионализм, «за то, что они оберегают белгородцев в эту трудную минуту».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 154 / сут.
Умерли
381 тыс.+65 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 225 / сут.
- В Белгородской области «желтый» уровень террористической опасности продлили до 9 июля
- СМИ: Запад не ожидал масштабных последствий для себя от антироссийских санкций
- В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,7
- В Бельгии пожаловались на пьянство и неуважение со стороны украинских беженцев
- АТОР: Визовый центр Греции перестанет принимать документы на визы
- В ДНР заявили, что на восстановление Мариуполя может уйти до пяти лет
- Трамп: Решение Верховного суда США по абортам - наибольшая победа для жизни
- СМИ: Британия объявит «войну» России в случае казни наемников в ДНР
- США и еще четыре страны создали новый тихоокеанский альянс
- Financial Times: Западу не удается изолировать Россию
24 июня 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru