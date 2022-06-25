В Белгородской области «желтый» уровень террористической опасности продлили до 9 июля

«Желтый» уровень террористической опасности в Белгородской области продлили на две недели, до 9 июля. Об этом сообщил глава региона Геннадий Гладков.

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«Вчера завершился очередной этап "желтого" уровня террористической опасности. Принял решение и продлил его еще до 9 июля», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Гладков поблагодарил все правоохранительные органы за профессионализм, «за то, что они оберегают белгородцев в эту трудную минуту».

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Фото: НСН
ТЕГИ:ТерроризмБелгород
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