В Белгородской области «желтый» уровень террористической опасности продлили до 9 июля

«Вчера завершился очередной этап "желтого" уровня террористической опасности. Принял решение и продлил его еще до 9 июля», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Гладков поблагодарил все правоохранительные органы за профессионализм, «за то, что они оберегают белгородцев в эту трудную минуту».

