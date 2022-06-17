СМИ: Под Белгородом разбился военный самолет

Военный самолет потерпел крушение в Белгородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его данным, летчик катапультировался, он жив.

Отмечается, что крушение произошло в Корочанском районе. По предварительной информации, самолет мог зацепить линии электропередачи и рухнул на землю. По другим данным, он рухнул из-за технической неисправности, а ЛЭП в этом районе не было.

По предварительным данным, речь идет о самолете Су-25.



