СМИ: Под Белгородом разбился военный самолет

Военный самолет потерпел крушение в Белгородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его данным, летчик катапультировался, он жив.

Отмечается, что крушение произошло в Корочанском районе. По предварительной информации, самолет мог зацепить линии электропередачи и рухнул на землю. По другим данным, он рухнул из-за технической неисправности, а ЛЭП в этом районе не было.

По предварительным данным, речь идет о самолете Су-25.


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Фото: НСН
ТЕГИ:БелгородКрушение Самолета
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