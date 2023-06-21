«Время ограничено»: Капитан заявил о сложном подъеме батискафа, пропавшего в Атлантике

Накануне NBC со ссылкой на интервью основателя OceanGate Стоктона Раша от 2020 года сообщил, что корпус пропавшего в Атлантическом океане батискафа демонстрировал признаки «циклической усталости». В интервью изданию Geekwire Раш сообщал, что из-за этого максимальная глубина погружения аппарата была снижена до трех тысяч метров. А обломки «Титаника», как отмечает NBC, покоятся на глубине 3,8 тысячи метров. Игорь Курдин указал, что пропавший батискаф вполне реально найти.

«Можно построить область возможного местонахождения батискафа и исследовать его гидроакустическими средствами с учетом подводных течений. Возможно, сработал автоответчик. Найти его теоретически можно. Но быстро организовать поисково-спасательную операцию с его подъемом на поверхность – это очень сложная задача. Время очень ограничено. Расчетное время кислорода, которое есть на борту – 96 часов. Когда люди начинают паниковать, то дыхание учащается и кислорода надолго может не хватить. Каким образом осуществить его подъем, если он оказался на дне океана на глубине порядка четырех тысяч метров, это вопрос», - сказал Курдин.

Капитан рассказал, что на батискафе был так называемый автоответчик. Он объяснил, что в случае аварийной ситуации включается «стукач», звуки которого услышали канадские спасатели, занимающиеся поиском «Титана». При этом Курдин отметил, что это вовсе не означает, что люди в нем еще живы.

«На батискафе, скорее всего, был так называемый автоответчик. Это означает, что в случае аварийной ситуации включается так называемый "стукач". Это равномерные стуки типа метронома, которые могут услышать корабли, ведущие поисково-спасательную операцию. При посылке гидроакустического сигнала срабатывает ответчик на батискафе. Возможно, именно об этом все говорят. Послали запрос – получаем ответ. Это значит, что автоответчик работает, но не значит, что люди живы, это только помогает в поисках батискафа», - резюмировал Курдин.