«Время ограничено»: Капитан заявил о сложном подъеме батискафа, пропавшего в Атлантике
Если батискаф оказался на дне океана, то встает большой вопрос о его поднятии на поверхность с четырех тысяч метров, отметил в эфире НСН Игорь Курдин.
Если спасатели найдут батискаф «Титан», который пропал в Атлантическом океане, то поднять его на поверхность будет крайне сложно, заявил капитан первого ранга, председатель клуба моряков-подводников в Санкт-Петербурге Игорь Курдин в интервью НСН. По его словам, время у спасателей будет ограничено, так как запас кислорода у экипажа иссякает.
Накануне NBC со ссылкой на интервью основателя OceanGate Стоктона Раша от 2020 года сообщил, что корпус пропавшего в Атлантическом океане батискафа демонстрировал признаки «циклической усталости». В интервью изданию Geekwire Раш сообщал, что из-за этого максимальная глубина погружения аппарата была снижена до трех тысяч метров. А обломки «Титаника», как отмечает NBC, покоятся на глубине 3,8 тысячи метров. Игорь Курдин указал, что пропавший батискаф вполне реально найти.
«Можно построить область возможного местонахождения батискафа и исследовать его гидроакустическими средствами с учетом подводных течений. Возможно, сработал автоответчик. Найти его теоретически можно. Но быстро организовать поисково-спасательную операцию с его подъемом на поверхность – это очень сложная задача. Время очень ограничено. Расчетное время кислорода, которое есть на борту – 96 часов. Когда люди начинают паниковать, то дыхание учащается и кислорода надолго может не хватить. Каким образом осуществить его подъем, если он оказался на дне океана на глубине порядка четырех тысяч метров, это вопрос», - сказал Курдин.
Капитан рассказал, что на батискафе был так называемый автоответчик. Он объяснил, что в случае аварийной ситуации включается «стукач», звуки которого услышали канадские спасатели, занимающиеся поиском «Титана». При этом Курдин отметил, что это вовсе не означает, что люди в нем еще живы.
«На батискафе, скорее всего, был так называемый автоответчик. Это означает, что в случае аварийной ситуации включается так называемый "стукач". Это равномерные стуки типа метронома, которые могут услышать корабли, ведущие поисково-спасательную операцию. При посылке гидроакустического сигнала срабатывает ответчик на батискафе. Возможно, именно об этом все говорят. Послали запрос – получаем ответ. Это значит, что автоответчик работает, но не значит, что люди живы, это только помогает в поисках батискафа», - резюмировал Курдин.
Так, батискаф компании OceanGate Expeditions, направлявшийся к обломкам «Титаника» в северной части Атлантического океана, пропал с радаров утром 18 июня. Сообщалось, что на борту находятся пять человек. Позднее на связь вышел дайвер Рори Голден, отправившийся искать пропавший батискаф. Он отметил, что вся команда сейчас сосредоточена на ожидании спасателей. При этом СМИ сообщали, что на батискафе находится британский миллиардер Хэмиш Хардинг. С тех пор специалисты из разных стран разыскивают подводную лодку на участке океана площадью 19,7 тысяч «квадратов».
Как сообщила 20 июня береговая охрана США, у людей на борту «Титана» осталось чуть больше суток, так как запас воздуха иссякнет через 40 часов. Сегодня, 21 июня, канадские спасатели, занимающиеся поисками батискафа, услышали в районе пропажи «стук». Как сообщил Rolling Stone со ссылкой на электронное письмо Национального операционного центра Министерства внутренней безопасности, звуки раздавались с интервалом в полчаса, передает «Радиоточка НСН».
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