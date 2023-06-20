Франция направила свой корабль к месту исчезновения туристического батискафа

Госсекретарь Франции по вопросам морей Эрве Бервиль заявил, что на поиски туристического батискафа Titan, который пропал во время экспедиции к обломкам «Титаника», был направлен французский корабль Atlante, сообщает РИА Новости.

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По его словам, на борту судна, которое принадлежит французскому институту исследований моря, имеется робот-разведчик Victor 6000, способный погружаться на глубину до шести километров.

Ранее вещательная корпорация BBC сообщила, что была потеряна связь с подводным аппаратом, который доставлял туристов к месту крушения легендарного лайнера «Титаник» в Атлантическом океане.

В составе экипажа батискафа, который вмещает пять человек, находится британский миллиардер Хэмиш Хардинг, о чём СМИ сообщил его приёмный сын, пишут «Известия».

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