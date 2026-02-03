Руководство военного завода в Ростове-на Дону обвинили в присвоении 2 млрд рублей

По версии обвинения, собственники и топ-менеджеры «10-го подшипникового завода» в сговоре с бывшим военным чиновником годами поставляли продукцию для армии по заведомо завышенным ценам, похитив свыше 2,2 млрд рублей.

Для легализации сделок использовались подложные документы. В результате пострадали не только государство, но и ряд промышленных компаний. В качестве меры пресечения суд избрал содержание под стражей для трех обвиняемых и домашний арест — для остальных. Общая стоимость арестованного имущества превышает 5 млрд рублей.

Ранее по подозрению в причастности к коррупции был задержан министр транспорта Краснодарского края Алексей Переверзев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

