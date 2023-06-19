Sky News: в пропавшей у «Титаника» подлодке находится британский миллиардер

Британский миллиардер Хэмиш Хардинг находится на батискафе, пропавшем при спуске к «Титанику». Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на заявление приемного сына бизнесмена Брайана Заса.

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Двумя днями ранее Хардинг публиковал в своих социальных сетях сообщения о предстоящей экспедиции OceanGate Expedition. Бизнесмен отметил, что в его команде есть легендарные исследователи, совершившие более 30 погружений к лайнеру.

Приемный сын Хардинга в своих соцсетях подтвердил исчезновение отца.

По данным береговой охраны США, на борту батискафа находятся пять человек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: CC0 / NOAA/IFE/URI / Архивное фото
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