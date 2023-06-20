«Кислорода хватит на трое суток»: Батискаф с туристами вышел на связь
Дайвер туристического батискафа, пропавшего у места крушения «Титаника» в Атлантике, вышел на связь и успокоил, что с экипажем всё в порядке. Однако кислорода надолго не хватит...
На связь вышел дайвер Рори Голден с пропавшего более суток назад батискафа. По его словам, он и все члены экипажа в порядке. Вдобавок он попросил не узнавать их имена. Сигнал с батискафа последний раз поступал, когда тот находился непосредственно над обломками «Титаника», следовательно, на глубине около четырех километров.
Накануне была потеряна связь с подводным аппаратом, который доставлял туристов к месту крушения легендарного лайнера «Титаник» в Атлантическом океане, сообщила вещательная корпорация BBC. Обломки корабля, затонувшего 10 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом, находятся на глубине 3,8 км в 600 км от побережья канадского Ньюфаундленда. Пароход совершал свой первый рейс из английского Саутгемптона в Нью-Йорк. На борту находилось 2224 человека, 1513 из которых погибли.
МИЛЛИАРДЕР НА БОРТУ
Необычные экскурсии проводит компания OceanGate Expeditions. Daily Mail сообщила, что подобные путешествия на дно океана проводятся для небольшого количества туристов - погрузиться на батискафе к месту гибели «Титаника» приглашают группу из пяти человек. Само мероприятие обойдется каждому желающему в 250 тысяч долларов, что составляет более 21 миллиона рублей, согласно нынешнему курсу. The Guardian уточнила, что всего с 2021 года OceanGate Expeditions привезла к «Титанику» около 60 туристов и 15-20 исследователей.
«Мы начали бизнес, и у нас была как раз эта идея об исследователях и богатых людях. Есть ли возможность объединить этих людей - тех, кто хочет иметь опыт приключенческой поездки, - с исследователями, которым требуются финансирование и подводный аппарат?» - говорил глава компании Стоктон Раш в интервью The Guardian в начале 2023 года. Он, к слову, тоже находится на борту батискафа.
Guardian со ссылкой на береговую охрану США выяснила, что в туристическом подводном аппарате, с которым был потерян сигнал, помимо Раша, находилось еще четыре человека. Спуститься на дно Атлантики решил британский миллиардер Хэмиш Хардинг, которому принадлежит компания Action Aviation по продаже и эксплуатации авиатехники. Бизнесмен в принципе любит нестандартный туризм. В прошлом году он уже летал в космос, спускался на дно Марианской впадины и поставил рекорд по скоростному облету Земли. Приемный сын Хардинга Брайан Зас подтвердил пропажу отчима и сообщил, что молится за него.
«Мои мысли и молитвы по поводу моего отчима Хэмиша Хардинга, субмарина которого пропала во время изучения «Титаника». Поисково-спасательная операция в разгаре», - написал Зас в соцсетях.
Перед погружением Хардинг в соцсетях отметил, что «поход, вероятно, будет первым и последним погружением людей к «Титанику» в 2023 году» из-за плохой погоды в Ньюфаундленде.
НА ПЯТЕРЫХ С ТОБОЙ ОДНО ЛИШЬ ДЫХАНИЕ
Ранее адмирал Джон Могер заявил, что запаса кислорода на батискафе хватит на 96 часов. При этом, спасательная операция уже длится 30 часов. Воздуха в пропавшем туристическом корабле хватит до полудня четверга. Подводный аппарат до сих пор не обнаружен. Канада направила к поискам противолодочное судно P8 Poseidon, а американцы выделили военно-транспортный борт С-170.
Для связи с батискафом применяется система Starlink, которая поддерживает контакт с материнским кораблем. Глубина почти в четыре км не позволяет задействовать американскую подлодку. Единственный вариант - использовать дистанционно пилотируемый аппарат. Еще одна проблема заключается в том, что батискаф не является полноценной подводной лодкой и не функционирует как автономное судно. Управление идет с материнского корабля, отмечает «Радиоточка НСН».
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