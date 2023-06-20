«Кислорода хватит на трое суток»: Батискаф с туристами вышел на связь

Дайвер туристического батискафа, пропавшего у места крушения «Титаника» в Атлантике, вышел на связь и успокоил, что с экипажем всё в порядке. Однако кислорода надолго не хватит...

На связь вышел дайвер Рори Голден с пропавшего более суток назад батискафа. По его словам, он и все члены экипажа в порядке. Вдобавок он попросил не узнавать их имена. Сигнал с батискафа последний раз поступал, когда тот находился непосредственно над обломками «Титаника», следовательно, на глубине около четырех километров.

Накануне была потеряна связь с подводным аппаратом, который доставлял туристов к месту крушения легендарного лайнера «Титаник» в Атлантическом океане, сообщила вещательная корпорация BBC. Обломки корабля, затонувшего 10 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом, находятся на глубине 3,8 км в 600 км от побережья канадского Ньюфаундленда. Пароход совершал свой первый рейс из английского Саутгемптона в Нью-Йорк. На борту находилось 2224 человека, 1513 из которых погибли.

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МИЛЛИАРДЕР НА БОРТУ

Необычные экскурсии проводит компания OceanGate Expeditions. Daily Mail сообщила, что подобные путешествия на дно океана проводятся для небольшого количества туристов - погрузиться на батискафе к месту гибели «Титаника» приглашают группу из пяти человек. Само мероприятие обойдется каждому желающему в 250 тысяч долларов, что составляет более 21 миллиона рублей, согласно нынешнему курсу. The Guardian уточнила, что всего с 2021 года OceanGate Expeditions привезла к «Титанику» около 60 туристов и 15-20 исследователей.

«Мы начали бизнес, и у нас была как раз эта идея об исследователях и богатых людях. Есть ли возможность объединить этих людей - тех, кто хочет иметь опыт приключенческой поездки, - с исследователями, которым требуются финансирование и подводный аппарат?» - говорил глава компании Стоктон Раш в интервью The Guardian в начале 2023 года. Он, к слову, тоже находится на борту батискафа.

Guardian со ссылкой на береговую охрану США выяснила, что в туристическом подводном аппарате, с которым был потерян сигнал, помимо Раша, находилось еще четыре человека. Спуститься на дно Атлантики решил британский миллиардер Хэмиш Хардинг, которому принадлежит компания Action Aviation по продаже и эксплуатации авиатехники. Бизнесмен в принципе любит нестандартный туризм. В прошлом году он уже летал в космос, спускался на дно Марианской впадины и поставил рекорд по скоростному облету Земли. Приемный сын Хардинга Брайан Зас подтвердил пропажу отчима и сообщил, что молится за него.

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«Мои мысли и молитвы по поводу моего отчима Хэмиша Хардинга, субмарина которого пропала во время изучения «Титаника». Поисково-спасательная операция в разгаре», - написал Зас в соцсетях.

Перед погружением Хардинг в соцсетях отметил, что «поход, вероятно, будет первым и последним погружением людей к «Титанику» в 2023 году» из-за плохой погоды в Ньюфаундленде.

НА ПЯТЕРЫХ С ТОБОЙ ОДНО ЛИШЬ ДЫХАНИЕ

Ранее адмирал Джон Могер заявил, что запаса кислорода на батискафе хватит на 96 часов. При этом, спасательная операция уже длится 30 часов. Воздуха в пропавшем туристическом корабле хватит до полудня четверга. Подводный аппарат до сих пор не обнаружен. Канада направила к поискам противолодочное судно P8 Poseidon, а американцы выделили военно-транспортный борт С-170.

Для связи с батискафом применяется система Starlink, которая поддерживает контакт с материнским кораблем. Глубина почти в четыре км не позволяет задействовать американскую подлодку. Единственный вариант - использовать дистанционно пилотируемый аппарат. Еще одна проблема заключается в том, что батискаф не является полноценной подводной лодкой и не функционирует как автономное судно. Управление идет с материнского корабля, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: CC0 / NOAA/IFE/URI / Архивное фото
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