«Кислорода хватит на трое суток»: Батискаф с туристами вышел на связь

МИЛЛИАРДЕР НА БОРТУ



Необычные экскурсии проводит компания OceanGate Expeditions. Daily Mail сообщила, что подобные путешествия на дно океана проводятся для небольшого количества туристов - погрузиться на батискафе к месту гибели «Титаника» приглашают группу из пяти человек. Само мероприятие обойдется каждому желающему в 250 тысяч долларов, что составляет более 21 миллиона рублей, согласно нынешнему курсу. The Guardian уточнила, что всего с 2021 года OceanGate Expeditions привезла к «Титанику» около 60 туристов и 15-20 исследователей.

«Мы начали бизнес, и у нас была как раз эта идея об исследователях и богатых людях. Есть ли возможность объединить этих людей - тех, кто хочет иметь опыт приключенческой поездки, - с исследователями, которым требуются финансирование и подводный аппарат?» - говорил глава компании Стоктон Раш в интервью The Guardian в начале 2023 года. Он, к слову, тоже находится на борту батискафа.

Guardian со ссылкой на береговую охрану США выяснила, что в туристическом подводном аппарате, с которым был потерян сигнал, помимо Раша, находилось еще четыре человека. Спуститься на дно Атлантики решил британский миллиардер Хэмиш Хардинг, которому принадлежит компания Action Aviation по продаже и эксплуатации авиатехники. Бизнесмен в принципе любит нестандартный туризм. В прошлом году он уже летал в космос, спускался на дно Марианской впадины и поставил рекорд по скоростному облету Земли. Приемный сын Хардинга Брайан Зас подтвердил пропажу отчима и сообщил, что молится за него.