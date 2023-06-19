СМИ: пять человек находились батискафе, пропавшем у места крушения «Титаника»

В туристическом подводном аппарате, доставлявшем туристов к месту гибели лайнера «Титаник», находились пять человек. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на береговую охрану США.

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ФОТО: CC0 / NOAA/IFE/URI / Архивное фото
ТЕГИ:СШАПроисшествияПодводная Лодка

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