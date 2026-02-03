По делу о смертельном ДТП с автобусом под Красноярском задержали водителя грузовика
3 февраля 202606:17
Водитель грузового автомобиля задержан в результате смертельного дорожно-транспортного происшествия с микроавтобусом под Красноярском, в результате которого погибли пять человек, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.
50-летний мужчина стал виновником ДТП. Ранее его лишали водительских прав за вождение в нетрезвом виде.
В результате ДТП погибли четыре абитуриента ведомственного вуза Федеральной службы исполнения наказаний и один сотрудник службы. Еще шесть человек были доставлены в медицинские учреждения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
