По делу о смертельном ДТП с автобусом под Красноярском задержали водителя грузовика

50-летний мужчина стал виновником ДТП. Ранее его лишали водительских прав за вождение в нетрезвом виде.

В результате ДТП погибли четыре абитуриента ведомственного вуза Федеральной службы исполнения наказаний и один сотрудник службы. Еще шесть человек были доставлены в медицинские учреждения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

