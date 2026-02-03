СМИ: В замерзшем водоеме Ленобласти обнаружили тело пропавшего ребенка

К району Нижнего Шингерского водопада в Ленобласти прибыли волонтеры, сообщают «Известия».

Подозреваемый в похищении мальчика в Петербурге не дал показания

Сквозь лед они заметили одежду и портфель, которые могут принадлежать пропавшему мальчику. По данным следствия, Петр Жилкин, ранее подозревавшийся в похищении ребенка, признался, что утопил мальчика в местном водоеме. По предварительным сведениям, причиной преступления стал шантаж — в компьютере мужчины нашли материалы, которыми мальчик угрожал ему.

Похититель был знаком с мальчиком, который несколько раз мыл его автомобиль. После похищения и убийства мальчика злоумышленник ночевал в автомобиле, в котором его и обнаружили, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

