Кредитный рейтинг российской молодежи упал по итогам 2025 года
Кредитные рейтинги молодых людей в России (до 25 лет) по итогам 2025 года упали на 37 пунктов — до 612 баллов, сообщает Forbes.
Это является одним из самых значительных снижений среди всех возрастных групп. Таковы данные ОКБ. Средний показатель по рынку при этом остался практически неизменным (707 баллов).
Основная причина происходящего - рост кредитного риска на фоне экспансии банков в молодежный сегмент. Регуляторное давление заставило кредитные организации искать клиентов с минимальной долговой нагрузкой, однако у молодых заемщиков часто не хватает финансового опыта для ответственного обслуживания долга.
Несмотря на ухудшение рейтингов, банки отмечают и положительные тенденции. ВТБ указывает на низкий абсолютный уровень просрочек у зумеров (3,85%) и их растущую финансовую осознанность, подогреваемую цифровыми сервисами и «умными» советниками в приложениях.
Ранее доля одобрений по розничным кредитам упала до минимума, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кредитный рейтинг российской молодежи упал по итогам 2025 года
- СМИ: США встревожены посадкой Ил-76 РФ на Кубе
- Трамп заявил, что у США хорошо идут дела с РФ по теме Украины
- Лавров: Москва определяет размещение западных войск на Украине как угрозу
- Утверждены новые сроки оказания медпомощи при подозрении россиян на рак
- В Госдуме утверждают, что сотрудники метро Москвы не будут смотреть переписки в смартфонах
- Дуров заявил, что Цукерберг смеётся над 4 млрд «тупых» пользователей WhatsApp
- СМИ: Подозреваемый в похищении школьника в Петербурге признался в убийстве
- ВСУ ударили FPV-дронами по гражданскому автомобилю в Брянской области
- Трамп снова заявил, что не бывал на острове Эпштейна
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru