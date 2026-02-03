Кредитный рейтинг российской молодежи упал по итогам 2025 года

Это является одним из самых значительных снижений среди всех возрастных групп. Таковы данные ОКБ. Средний показатель по рынку при этом остался практически неизменным (707 баллов).

Основная причина происходящего - рост кредитного риска на фоне экспансии банков в молодежный сегмент. Регуляторное давление заставило кредитные организации искать клиентов с минимальной долговой нагрузкой, однако у молодых заемщиков часто не хватает финансового опыта для ответственного обслуживания долга.

Несмотря на ухудшение рейтингов, банки отмечают и положительные тенденции. ВТБ указывает на низкий абсолютный уровень просрочек у зумеров (3,85%) и их растущую финансовую осознанность, подогреваемую цифровыми сервисами и «умными» советниками в приложениях.

Ранее доля одобрений по розничным кредитам упала до минимума, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

