В США заявили, что запаса воздуха на пропавшем батискафе осталось на 40 часов
Экипаж глубоководного аппарата «Титан», который пропал с туристами в водах Атлантического океана, имеет запас воздуха еще на 40 часов, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление представителя северо-восточного подразделения Береговой охраны США Джейсона Фредерика.
Также в поисках принимает участие Канада, отправившая военный самолет, предназначенный для поиска подлодок и надводных кораблей.
Также на место направили французское океанографическое судно «Аталант» с глубоководным автономным аппаратом на борту. Он способен погружаться на глубину до шести километров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru