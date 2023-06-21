В США заявили, что запаса воздуха на пропавшем батискафе осталось на 40 часов

Американская Береговая охрана руководит поисковой операцией, так как данная часть океана находится в юрисдикции Вашингтона.

Также в поисках принимает участие Канада, отправившая военный самолет, предназначенный для поиска подлодок и надводных кораблей.

Также на место направили французское океанографическое судно «Аталант» с глубоководным автономным аппаратом на борту. Он способен погружаться на глубину до шести километров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

