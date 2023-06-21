СМИ: у корпуса пропавшего в Атлантике аппарата были признаки «циклической усталости»

Стало известно о недостатках батискафа, который пропал в Атлантическом океане, сообщает NBC News со ссылкой на заявление основателя OceanGate Стоктона Раша, которое он сделал еще в 2020 году.

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Он указал на недостаток батискафа, так как подводный аппарат демонстрировал признаки «циклической усталости». По этой причине максимальная глубина погружения была снижена до трех тысяч метров, тогда как обломки «Титаника», к которому на аппарате планировали спуститься туристы, находятся на глубине 3,8 тысячи метров.

В США заявили, что запаса воздуха на пропавшем батискафе осталось на 40 часов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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