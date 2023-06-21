СМИ: у корпуса пропавшего в Атлантике аппарата были признаки «циклической усталости»
Стало известно о недостатках батискафа, который пропал в Атлантическом океане, сообщает NBC News со ссылкой на заявление основателя OceanGate Стоктона Раша, которое он сделал еще в 2020 году.
Он указал на недостаток батискафа, так как подводный аппарат демонстрировал признаки «циклической усталости». По этой причине максимальная глубина погружения была снижена до трех тысяч метров, тогда как обломки «Титаника», к которому на аппарате планировали спуститься туристы, находятся на глубине 3,8 тысячи метров.
В США заявили, что запаса воздуха на пропавшем батискафе осталось на 40 часов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: у корпуса пропавшего в Атлантике аппарата были признаки «циклической усталости»
- Минфин поддержал минимальные розничные цены на пиво и сидр
- Роналду установил мировой рекорд по играм за сборную
- В Одессе появились плакаты с призывами детей не купаться в море
- МОК: отсутствуют решения по вопросу участия атлетов из РФ в Олимпиаде
- Президент Чехии высказался о вероятности вооруженного конфликта Запада и Китая
- В США заявили, что запаса воздуха на пропавшем батискафе осталось на 40 часов
- Во Франции заявили о затягивании конфликта вокруг Украины через помощь Евросоюза
- В Минеральных Водах сел SSJ-100 с отказавшим двигателем
- Пентагон нашел еще $6 млрд на помощь Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru