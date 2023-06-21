СМИ: у корпуса пропавшего в Атлантике аппарата были признаки «циклической усталости»

Он указал на недостаток батискафа, так как подводный аппарат демонстрировал признаки «циклической усталости». По этой причине максимальная глубина погружения была снижена до трех тысяч метров, тогда как обломки «Титаника», к которому на аппарате планировали спуститься туристы, находятся на глубине 3,8 тысячи метров.

В США заявили, что запаса воздуха на пропавшем батискафе осталось на 40 часов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

