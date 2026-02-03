Россиянам предложили отказаться от всех трат, кроме еды и ЖКУ

Ранее соответствующий пост во «Вконтакте» опубликовал Минфин Карелии. По словам чиновников, которые после комментариев отредактировали, а затем и удалили пост, такой формат трат превращает экономию в игру и помогает управлять личными финансами, а временные ограничения переносить проще, чем долгосрочные. Подписчики указали, что в таком «челлендже» живут не первый год.

Глава Карелии Артур Парфенчиков назвал в Telegram предложенный Минфином «челлендж» бездумным и безнравственным. По его словам, никакого отношения к финансовой грамотности предложение не имеет. В отношении министра финансов региона проведут служебную проверку.

Ранее стало известно, что россияне массово переходят в режим экономии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

