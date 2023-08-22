«Вой сирен и потеря территорий»: Красногорский беспилотник не спас репутацию США

ОТ КРЫМА ДО КРАСНОГОРСКА: «ВОЙ НОЧНЫХ СИРЕН»

Первые новости об инцидентах в ближайшем Подмосковье появились около трех часов ночи. Тelegram-каналы сообщили о звуках взрывов в Красногорске и Строгино, предположив, что там сработала система ПВО. Кроме того, были закрыты столичные аэропорты Внуково и Шереметьево.

«ПВО сбили два ударных беспилотника. Один в районе Красногорска, другой в районе Часцов. На места происшествий выехали спецслужбы», - сообщил в 3:30 мэр столицы Сергей Собянин.

Через несколько минут Минобороны подтвердило уничтожение двух беспилотников над территорией Подмосковья, а около пяти утра губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о подробностях инцидентов, опубликовав в Telegram соответствующие фото.

«Сегодня ночью два беспилотника были перехвачены ПВО на территории Подмосковья: в Часцах в Одинцовском городском округе и в Красногорске, в Павшинской пойме. Основное внимание всех оперативных служб - второму инциденту. Взрывной волной при падении выбиты окна в многоэтажке, повреждены автомобили. Пострадавших среди жителей нет, возгорания также нет», - указал Андрей Юрьевич.

К этому моменту соцсети пестрели всевозможными фото и видео, связанными с инцидентом в Красногорске. Павшинская пойма находится на самой границе с Москвой. Через реку от нее находятся один из крупнейших в стране торгово-деловых центров «Крокус-сити», метро «Мякинино», а также комплекс футуристических зданий правительства Московской области. При этом любой шум на реке из-за акустических особенностей района будит жителей всего огромного района. Так произошло и на этот раз.

СМИ публикуют видео вспышки в небе, грохот и шум автосигнализаций, которые «сошли с ума». Взрывом выбило несколько окон в многоэтажке, кроме того, серьезно повреждены несколько стоявших во дворе машин. Взволнованные жители вышли на улицу и обсуждают инцидент, не стесняясь крепких выражений. Telegram-канал Shot публикует видео, как мужчина бьет ногой то, что осталось от беспилотника. При этом, как и во всех остальных случаях прилетjd в московский регион беспилотников, никто из людей не пострадал.

Экс-заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев говорил НСН накануне, комментируz прилеты беспилотников в Подмосковье, что они продолжатся.

«Атаки будут продолжаться. Беспилотники у них быстро не закончатся, потому что в советское время их было сделано очень много. Сегодня их можно собирать быстро и легко. Учитывая помощь Запада самыми современными навигационными системами, они очень легко переоборудуются и переоснащаются», - пояснил Бижев.

По данным Минобороны, минувшей ночью также были уничтожены по два беспилотника, летевшие на Крым и в Брянскую область. Кроме того, ближе к утру истребитель Су-30см уничтожил украинский разведывательный катер в районе российских газодобывающих установок в Черном море.