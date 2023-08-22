«Вой сирен и потеря территорий»: Красногорский беспилотник не спас репутацию США
Удар ПВО по беспилотнику разбудил жителей Павшинской поймы, однако National Interest предрекает «колоссальный удар» по репутации США и НАТО, а в Швейцарии не видят перспектив контрнаступления.
Московское утро вновь началось с прилета и уничтожения беспилотника в непосредственной близости от столицы. На этот раз грохот разбудил жителей Павшинской поймы, находящейся на берегу Москвы-реки напротив здания правительства Московской области.
Ночные инциденты прошли также в Крыму и Белгородской области. При этом западные СМИ продолжают упадническую риторику, предвещая Украине потерю территорий, а США – авторитета.
ОТ КРЫМА ДО КРАСНОГОРСКА: «ВОЙ НОЧНЫХ СИРЕН»
Первые новости об инцидентах в ближайшем Подмосковье появились около трех часов ночи. Тelegram-каналы сообщили о звуках взрывов в Красногорске и Строгино, предположив, что там сработала система ПВО. Кроме того, были закрыты столичные аэропорты Внуково и Шереметьево.
«ПВО сбили два ударных беспилотника. Один в районе Красногорска, другой в районе Часцов. На места происшествий выехали спецслужбы», - сообщил в 3:30 мэр столицы Сергей Собянин.
Через несколько минут Минобороны подтвердило уничтожение двух беспилотников над территорией Подмосковья, а около пяти утра губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о подробностях инцидентов, опубликовав в Telegram соответствующие фото.
«Сегодня ночью два беспилотника были перехвачены ПВО на территории Подмосковья: в Часцах в Одинцовском городском округе и в Красногорске, в Павшинской пойме. Основное внимание всех оперативных служб - второму инциденту. Взрывной волной при падении выбиты окна в многоэтажке, повреждены автомобили. Пострадавших среди жителей нет, возгорания также нет», - указал Андрей Юрьевич.
К этому моменту соцсети пестрели всевозможными фото и видео, связанными с инцидентом в Красногорске. Павшинская пойма находится на самой границе с Москвой. Через реку от нее находятся один из крупнейших в стране торгово-деловых центров «Крокус-сити», метро «Мякинино», а также комплекс футуристических зданий правительства Московской области. При этом любой шум на реке из-за акустических особенностей района будит жителей всего огромного района. Так произошло и на этот раз.
СМИ публикуют видео вспышки в небе, грохот и шум автосигнализаций, которые «сошли с ума». Взрывом выбило несколько окон в многоэтажке, кроме того, серьезно повреждены несколько стоявших во дворе машин. Взволнованные жители вышли на улицу и обсуждают инцидент, не стесняясь крепких выражений. Telegram-канал Shot публикует видео, как мужчина бьет ногой то, что осталось от беспилотника. При этом, как и во всех остальных случаях прилетjd в московский регион беспилотников, никто из людей не пострадал.
Экс-заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев говорил НСН накануне, комментируz прилеты беспилотников в Подмосковье, что они продолжатся.
«Атаки будут продолжаться. Беспилотники у них быстро не закончатся, потому что в советское время их было сделано очень много. Сегодня их можно собирать быстро и легко. Учитывая помощь Запада самыми современными навигационными системами, они очень легко переоборудуются и переоснащаются», - пояснил Бижев.
По данным Минобороны, минувшей ночью также были уничтожены по два беспилотника, летевшие на Крым и в Брянскую область. Кроме того, ближе к утру истребитель Су-30см уничтожил украинский разведывательный катер в районе российских газодобывающих установок в Черном море.
ОТ ШВЕЙЦАРИИ ДО США: «РЕПУТАЦИЯ И ТЕРРИТОРИИ»
Тем не менее, западные СМИ не впечатляют беспилотные «подвиги» украинских военных. Вслед за публикациями Forbes и The Washington Post, во вторник еще ряд изданий поделились скепсисом о перспективах спецоперации для Киева.
"Если российские войска смогут проникнуть вглубь украинской территории и занять регионы, которые Москва определила в качестве своих целей, то конфликт закончится значимой победой России» – пишет National Interest.
Издание также предупреждает о «колоссальном репутационном ущербе для США и НАТО, поскольку, несмотря на пичканье Украины лучшим натовским вооружением, Москва сможет сказать, что «в одиночку противостояла Западу и победила».
NI советует Вашингтону скорее попытаться договориться с Россией, пока та не победила, называя лучшим вариантом для США «корейский сценарий» с отказом Украины от четырех областей и закреплением границ по линии фронта.
При этом российские политики неоднократно говорили, что такой вариант Москву не устроит.
«Ситуация с контрнаступлением Украины полностью провальная. Несмотря на огромные усилия НАТО изменить ситуацию, чтоб иметь более весомое положение для переговорного процесса, эти попытки не увенчались успехом, поэтому они пытаются разыгрывать разные варианты», - говорил НСН первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя идею НАТО о вступлении в Альянс Украины в обмен на отказ от ряда территорий в пользу России.
Тем временем, американский журналист Джексон Хинкл предрек Украине потери значительных территорий в случае продолжения боевых действиq.
«Мы знаем, как закончится этот конфликт. Украина лишится выхода к морю, Польша вторгнется на запад страны при помощи США, а Россия достигнет своих военных целей», — сказал он в видеоблоге на YouTube.
Ну а швейцарская Le Temps опубликовала сегодня откровения украинского офицера по имени Михаил, который опасается, что вскоре грязь, снег и невозможность прятаться за деревьями приведут к тому, что контрнаступление Украины «остановится и замрет».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Советник главы Крыма предупредил о ликвидации взрывоопасных предметов в регионе
- Бербок призвала правительство ФРГ одобрить отправку ракет Taurus Украине
- Марочко: Под Купянском ВСУ пытаются ввести в заблуждение российскую разведку
- Байден рассказал, как чуть не потерял жену, машину и кошку на пожаре
- Патрушев: Участие Японии в размещении РСМД США угрожает Дальнему Востоку
- Мэр Кривого Рога заявил о повреждении энергетической инфраструктуры
- Uniqlo расторгла договоры аренды в России
- NI: США должны достичь мира на Украине до победы России
- Группировка «Запад» отразила шесть атак ВСУ
- «Символ нашего единства»: Путин поздравил россиян с Днем флага
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru