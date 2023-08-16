«Подготовка к побегу!»: В Совфеде увидели скрытый смысл предложения НАТО Украине

Предложение НАТО о принятии в Альянс Украины за отказ от ряда территорий в пользу России не устроит Москву, заявили в интервью НСН член Совета Федерации Андрей Климов и депутат Госдумы Алексей Чепа.

Глава штаба генсека НАТО Стиан Йенссен ранее заявил, что решение конфликта может состоять в том, чтобы «Украина отказалась от территории и получила взамен членство в НАТО».