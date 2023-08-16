«Подготовка к побегу!»: В Совфеде увидели скрытый смысл предложения НАТО Украине
НАТО готовится к уступкам России или попытке «сбежать и не потерять лицо», как в Афганистане, сказал в эфире НСН Андрей Климов, а Алексей Чепа добавил, что на фоне провала контрнаступления Альянс разыгрывает разные варианты.
Предложение НАТО о принятии в Альянс Украины за отказ от ряда территорий в пользу России не устроит Москву, заявили в интервью НСН член Совета Федерации Андрей Климов и депутат Госдумы Алексей Чепа.
Глава штаба генсека НАТО Стиан Йенссен ранее заявил, что решение конфликта может состоять в том, чтобы «Украина отказалась от территории и получила взамен членство в НАТО».
«С нашей точки зрения, территория Украины не может быть в составе военного блока НАТО. Прием Украины в Альянс не является для нас решением проблемы, а наоборот. Этот риск во многом явился причиной конфликта, который сейчас происходит. Почему это опубликовано сегодня? Это подготовка к уступкам со стороны тех, кто все это заварил, чтобы сохранить лицо перед выборами президента США. Если ситуация зайдет в тупик, нынешним руководителям Белого дома надо будет принять решения, которые позволили бы им, как они сделали в Афганистане: сбежать, но при этом не потерять лица. Но это тоже не означает прием в НАТО того, что останется от бывшего СССР. На самом деле, это вода в ступе», - сказал Климов.
По его мнению, у Украины и НАТО не может быть разногласий по определению.
«О разногласиях НАТО с Украиной я бы вообще не говорил, потому что у марионетки не может быть разногласий с кукловодом. Что касается принятия Украины в НАТО, по их правилам нельзя принимать в Альянс государства, у которых есть нерешенные территориальные вопросы. По большому счету, в такой завуалированной форме чиновник НАТО дал понять Украине, да и всем остальным, что никто эти правила не отменял», - сказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам.
Со своей стороны, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа подтвердил НСН, что Россию не устроит прием Украины в НАТО в обмен на территории.
«Вхождение Украины в НАТО не решает для нас вопрос гарантий безопасности. Позиция НАТО привела к конфликту, это вопрос политики, которую проводил Альянс. При этом какое-то сегодняшнее промежуточное решение не дает гарантий безопасности России. Нас это не устроит, надо продолжать отстаивать свою позицию. Ситуация с контрнаступлением Украины полностью провальная. Несмотря на огромные усилия НАТО изменить ситуацию, чтоб иметь более весомое положение для переговорного процесса, эти попытки не увенчались успехом, поэтому они пытаются разыгрывать разные варианты», - заключил собеседник НСН.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее назвал любопытной идею Йенссена, отметив при этом, что «для захода в блок киевским властям нужно будет отказаться даже от Киева», а столицу перенести во Львов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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