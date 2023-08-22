Воробьев рассказал о последствиях перехвата украинских биспелотников минувшей ночью
Минувшей ночью два украинских беспилотных летательных аппарата были перехвачены средствами противовоздушной обороны России на территории Подмосковья: в Часцах в Одинцовском городском округе и в Красногорске, в Павшинской пойме, сообщил в Telegram губернатор Московской области Андрей Воробьев.
По его словам, в результате второго инцидента взрывной волной при падении выбиты окна в многоэтажном доме, повреждены автомобили. Пострадавших нет. Уточняется, что глава Красногорска проводит обход квартир вместе с сотрудниками МЧС и другими службами.
Ранее стало известно, что в Москве в аэропортах Внуково и Домодедово введены ограничения на вылет и прилет самолетов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru