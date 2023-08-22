Минобороны: Катер ВСУ уничтожен в районе газодобывающих установок в Черном море

Истребитель Су-30СМ уничтожил украинский разведывательный катер в районе газодобывающих установок РФ в Черном море. Об этом сообщает Минобороны.

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Инцидент произошел в ночь на 22 августа, пишет Ura.ru.

«Экипажем ... Су-30СМ морской авиации Черноморского флота ... в акватории Черного моря был уничтожен разведывательный катер вооруженных сил Украины», — указали в оборонном ведомстве.

Ранее стало известно, что средства противовоздушной обороны перехватили два беспилотника на территории Подмосковья, аппараты обнаружили в Часцах и Красногорске, отмечает телеканал «360». Никто не пострадал.

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ФОТО: РИА Новости
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