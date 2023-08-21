«Атаки продолжатся!»: Генерал Бижев оценил беспилотный потенциал Украины
Беспилотники у Украины быстро не закончатся, поскольку у них есть советское производство, западные деньги, люди и мозги, сказал в эфире НСН Айтеч Бижев.
Украина имеет возможности еще долго продолжать атаки беспилотников за счет советского потенциала и поддержки Запада, заявил в интервью НСН экс-заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы генерал-лейтенант Айтеч Бижев.
Ранним утром 21 августа Минобороны РФ сообщило о предотвращении двух атак беспилотников в Подмосковье. Накануне украинский БПЛА «прилетел» в крышу железнодорожного вокзала в Курске, также в выходные сообщалось о воздушных атаках в Ростовской, Новгородской и Белгородской областях.
«Атаки будут продолжаться. Беспилотники у них быстро не закончатся, потому что в советское время их было сделано очень много. Сегодня их можно собирать быстро и легко. Учитывая помощь Запада самыми современными навигационными системами, они очень легко переоборудуются и переоснащаются. На Украине было три военных округа первой категории: Одесский, Прикарпатский и Киевский. Там был очень мощный ВПК, они выпускали беспилотники и без труда могут их сделать, инженеров и техников у них достаточно. Там была военно-инженерная академия в Харькове, куча всевозможных военных ПВОшных училищ, летные училища. Потенциал они сохранили, люди есть, мозги есть и деньги есть, поскольку Запад помогает. И комплектующие тоже есть», - сказал Бижев.
По его мнению, для предотвращения атак беспилотников России надо, в частности, создать на границах «сплошное радиолокационное поле».
«Надо укреплять нашу систему ПВО, совершенствовать радиотехническую разведку, успешно отражать эти удары, своевременно выявлять и наносить удары по точкам запуска. Также надо уничтожать инфраструктуру, на которой производятся беспилотники, эти места всем давно известны. На границе со всеми недружественными странами нужно сплошное радиолокационное поле, чтобы увидеть муху, если она пролетит. При этом держать круглосуточно истребители в воздухе мы не можем. Для этого очень много делается: в области истребительной авиации, радио-электронной борьбы, в области усиления дежурного радиолокационного поля на границах РФ, ну и люди обучаются», - заключил собеседник НСН.
Генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что беспилотники долетают до центра Москвы, поскольку идут «на предельно низкой высоте вне зоны радиолокационной видимости».
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