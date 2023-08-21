«Атаки продолжатся!»: Генерал Бижев оценил беспилотный потенциал Украины

Украина имеет возможности еще долго продолжать атаки беспилотников за счет советского потенциала и поддержки Запада, заявил в интервью НСН экс-заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

Ранним утром 21 августа Минобороны РФ сообщило о предотвращении двух атак беспилотников в Подмосковье. Накануне украинский БПЛА «прилетел» в крышу железнодорожного вокзала в Курске, также в выходные сообщалось о воздушных атаках в Ростовской, Новгородской и Белгородской областях.