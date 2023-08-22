Le Temps: Украинский офицер спрогнозировал, что зима осложнит ситуацию для ВСУ

Зима серьезно затруднит боевые действия для ВСУ, считает офицер украинского батальона Михаил. Об этом военный заявил в беседе со швейцарской газетой Le Temps.

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Собеседник издания выразил опасения, что непогода и похолодание придут раньше, чем украинские войска успеют прорвать оборону армии России.

«Грязь, затем снег и отсутствие растительности оставят нас на открытом пространстве, все остановится и замрет», — считает офицер.

По мнению военного, следующие несколько недель могут быть решающими и жестокими для украинской стороны, пишет RT.

Между тем американский журналист Джексон Хинкл предупредил, что в ходе конфликта Украина потеряет выход к Черному морю, при этом Россия достигнет военных целей, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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