Le Temps: Украинский офицер спрогнозировал, что зима осложнит ситуацию для ВСУ

Собеседник издания выразил опасения, что непогода и похолодание придут раньше, чем украинские войска успеют прорвать оборону армии России.

«Грязь, затем снег и отсутствие растительности оставят нас на открытом пространстве, все остановится и замрет», — считает офицер.

По мнению военного, следующие несколько недель могут быть решающими и жестокими для украинской стороны, пишет RT.

Между тем американский журналист Джексон Хинкл предупредил, что в ходе конфликта Украина потеряет выход к Черному морю, при этом Россия достигнет военных целей, пишет «Свободная пресса».

