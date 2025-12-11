Эколог объяснил рост активности медведей в Подмосковье
Интенсивное освоение лесов в Московской области вынуждает зверей все ближе подходить к людям, заявил НСН глава «Экологической милиции» Сергей Грибалев.
Медведи чаще стали выходить к человеку в московском регионе из-за антропогенного фактора, заявил НСН в комментарии руководитель общественного движения «Экологическая милиция» Сергей Грибалев.
Как сообщил изданию «Абзац» эколог Илья Рыбальченко, в Московской области выросло число медведей. По его словам, увеличению популяции способствовали природоохранные меры и естественное размножение. В ряде случаев животные пришли в Подмосковье из соседних регионов.
Грибалев не подтвердил рост численности медведей в регионе, по его словам, на ситуацию влияет деятельность человека.
«Последнее время очень остро стоит ситуация в плане встречи людей с дикими животными, в том числе, с медведями. Однако, это не потому, что их численность вдруг резко увеличилась, просто их начали активно теснить антропогенные нагрузки. Интенсивное освоение лесов Московской области привело к сокращению ареала проживания зверей, их кормовой базы. В результате животные вынуждены все ближе подходить к человеку, и это может привести к столкновениям с местными жителями не в пользу последних», - пояснил эксперт.
Он дал совет, как следует себя вести в случае встречи с медведем.
«Ни в коем случае нельзя вести себя агрессивно. Вступать в конфликт с медведем я никому не советую, потому что победа точно будет не на стороне человека. Нельзя кричать на медведя, махать руками, вести себя агрессивно. Он может это воспринять именно как агрессию, и на нее живо откликнуться. Также от медведя нельзя убегать, поворачиваться к нему спиной. Ещё наши бабушки и дедушки, когда в лес ходили, брали бидоны, другие железки, чтобы стучать и отпугивать медведя. Он не любит этих звуков и уходит. В радиусе двух километров медведь просто не подойдет к человеку», - отметил собеседник НСН.
Эколог подтвердил, что под воздействием антропогенного фактора медведи мигрируют из Московской области в другие регионы.
«Медведи идут через Тверскую область в Ленинградскую, где условия проживания для них намного лучше, чем в Московской. Дело в том, что в Ленобласти не так сильно леса осваиваются. В целом, проблема встречи диких зверей с человеком в последнее время действительно серьезно усугубилась, и тут одними отстрелами бедных животных не обойтись. Нужна грамотная экологическая политика, когда можно будет создать зверю необходимые условия, чтобы его не тревожили. В принципе, медведю проще уйти от конфликта, чем в него ввязываться, в отличие от людей», - заключил Грибалев.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в районе Карского моря на севере России в населенные пункты иногда заходят белые медведи. Недавно в самом северном в стране поселке городского типа Диксон в Красноярском крае заметили белую медведицу с детенышем.
