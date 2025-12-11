«Последнее время очень остро стоит ситуация в плане встречи людей с дикими животными, в том числе, с медведями. Однако, это не потому, что их численность вдруг резко увеличилась, просто их начали активно теснить антропогенные нагрузки. Интенсивное освоение лесов Московской области привело к сокращению ареала проживания зверей, их кормовой базы. В результате животные вынуждены все ближе подходить к человеку, и это может привести к столкновениям с местными жителями не в пользу последних», - пояснил эксперт.

Он дал совет, как следует себя вести в случае встречи с медведем.

«Ни в коем случае нельзя вести себя агрессивно. Вступать в конфликт с медведем я никому не советую, потому что победа точно будет не на стороне человека. Нельзя кричать на медведя, махать руками, вести себя агрессивно. Он может это воспринять именно как агрессию, и на нее живо откликнуться. Также от медведя нельзя убегать, поворачиваться к нему спиной. Ещё наши бабушки и дедушки, когда в лес ходили, брали бидоны, другие железки, чтобы стучать и отпугивать медведя. Он не любит этих звуков и уходит. В радиусе двух километров медведь просто не подойдет к человеку», - отметил собеседник НСН.

Эколог подтвердил, что под воздействием антропогенного фактора медведи мигрируют из Московской области в другие регионы.