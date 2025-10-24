Воробьев: Дом в Красногорске атаковал дрон, пять человек пострадали

Жилой дом в Красногорске был поврежден в результате атаки БПЛА. Об этом сообщил глава Московской области Андрей Воробьев.

Ранее стало известно, что в многоэтажке на бульваре Космонавтов прогремел взрыв, причина ЧП не уточнялась.

Как отметил Воробьев, дрон залетел в квартиру на 14 этаже здания.

«Пострадали пять человек, в том числе ребенок. Четверо оперативно доставлены в больницы», — написал губернатор в Telegram-канале.

Трех взрослых госпитализированы в городскую больницу с черепно-мозговыми травмами, переломами и осколочными ранениями. Ребенка с вывихом колена и легкими травмами голени доставили в Центр имени Рошаля, пишет 360.ru.

На месте ЧП находятся экстренные службы, МЧС и правоохранители, а также глава городского округа.

