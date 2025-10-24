Воробьев: Дом в Красногорске атаковал дрон, пять человек пострадали
Жилой дом в Красногорске был поврежден в результате атаки БПЛА. Об этом сообщил глава Московской области Андрей Воробьев.
Ранее стало известно, что в многоэтажке на бульваре Космонавтов прогремел взрыв, причина ЧП не уточнялась.
Как отметил Воробьев, дрон залетел в квартиру на 14 этаже здания.
«Пострадали пять человек, в том числе ребенок. Четверо оперативно доставлены в больницы», — написал губернатор в Telegram-канале.
Трех взрослых госпитализированы в городскую больницу с черепно-мозговыми травмами, переломами и осколочными ранениями. Ребенка с вывихом колена и легкими травмами голени доставили в Центр имени Рошаля, пишет 360.ru.
На месте ЧП находятся экстренные службы, МЧС и правоохранители, а также глава городского округа.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Воробьев: Дом в Красногорске атаковал дрон, пять человек пострадали
- Суд вернул Блиновской компанию «Сады Адыгеи»
- В многоэтажке в Красногорске произошел взрыв
- Депутат Бессараб рассказала, как шестидневная рабочая неделя изменит зарплату
- Военный аналитик усомнился в готовности Швеции вооружить Украину Gripen
- Политолог допустил усиление конфронтации между Москвой и Вашингтоном
- Россиянам посоветовали покупать технику до середины декабря из-за роста НДС
- Сафронов связал ограбление Лувра с жадностью французских властей
- Юрист объяснил, как оспорить ошибочный штраф за нарушение ПДД
- Виктория Дайнеко выразила готовность участвовать в «Интервидении-2026»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru