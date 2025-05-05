«Выбило железную дверь!»: Взрыв газа стал причиной пожара в многоэтажке Москвы
В МЧС сообщили, что при пожаре в девятиэтажке на юго-западе Москвы погибли два человека. По предварительным данным, причиной ЧП на улице Генерала Тюленева стал взрыв газа.
В Москве вечером 4 мая вспыхнул пожар в многоэтажке, есть погибшие и пострадавшие. По предварительным данным, причиной ЧП на улице Генерала Тюленева стал взрыв газа.
Позднее в МЧС сообщили, что площадь пожара составила сто квадратных метров, произошло обрушение крыши и перекрытий.
По данным Следственного комитета, погибли два человека, пятеро человек пострадали, включая двоих детей. При этом, по данным СМИ, около 18 человек обратились за медицинской помощью. Telegram-канал Baza сообщает о трех жертвах.
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
Примерно в 21:10 по московскому времени СМИ распространили кадры горящей квартиры на девятом этаже дома. Далее стала появляться информация от очевидцев, которые сообщили, что слышали резкий хлопок, после которого прогремел взрыв.
Пожар затронул две квартиры, в результате обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами.
Тушение пожара заняло более полутора часов, в 22:20, по данным СМИ, пожарные смогли пробраться в саму горящую квартиру. Жители дома рассказали, что пожарные «прибыли на место за две минуты». Эвакуация жильцов всех подъездов проходила очень быстро.
Специалисты ликвидировали возгорание из окон соседних квартир. Им удалось остановить открытое горение и перекрыть газ, для этого они спилили трубу, в доме было выключено электричество. На месте работали 60 спасателей.
Для жильцов был оперативно сформирован пункт временного размещения – в ближайшей районной школе, кто-то из жителей дома сразу уехал к родственникам.
Хоть спасатели и прибыли к дому в первые минуты после возгорания, некоторые жильцы оказались заблокированы в подъезде, к ним пытались пробраться. Спастись удалось не всем, люди пытались выбираться из горящей квартиры через окна, двое из них задохнулись на балконе.
На данный момент известно о 18 пострадавших в результате ЧП. Из них двое детей. Три человека находятся в тяжелом состоянии, пишут СМИ.
СК возбудил уголовное дело. Глава города Сергей Собянин оперативно доложил о ЧП:
«Сегодня в городе произошло происшествие — пожар в квартире на улице Генерала Тюленева. Причины устанавливаются. На месте оперативно работают пожарно-спасательные подразделения, городские службы, медики. Оказываем всю необходимую помощь»,- написал он.
ЧТО ГОВОРЯТ ОЧЕВИДЦЫ
Очевидцы сразу же сообщили о звуках взрыва, сейчас выясняются все обстоятельства ЧП. По предварительным данным, в загоревшейся квартире на 9 этаже были газовые баллоны.
«Взрыв был настолько мощный, что волной выбило железную дверь в квартире напротив», - рассказала Telegram-каналу SHOT жительница дома.
Другая женщина рассказала о жутких первых минутах после взрыва:
«Кричала жутко женщина из окна «Спасите ребенка, у меня ребенок умирает!» Она так кричала, я никогда этого не забуду», - призналась она.
По ее словам, от мощности взрыва содрогнулась стена, хотя она сама живет «через три подъезда» от эпицентра возгорания.
«У меня первые мысли были, что это беспилотник или что-то такое. Я выскакиваю в коридор, а там как после бомбежки. Я выхожу и вижу, что у всех квартир вырваны двери, лифт вырван просто с мясом, а в квартире напротив начинается пожар», - рассказала другая жительница дома.
Она также сообщила журналистам, что из пожара удалось спасти девочку, которая оказалась заблокирована в комнате, ей помогли соседи снизу. Также из квартиры пытались достать женщину, но сделать это не удалось — ее ногу зажало тяжелой плитой. Больше из горящей квартиры спасти никого не смогли. Сейчас дом по-прежнему оцеплен, жильцов не пускают в свои квартиры.
При этом выяснилось, что в этом доме уже случался взрыв газа в прошлом году. ЧП тогда произошло в январе, рассказали SHOT местные жители.
По словам жителей, прошлой зимой взрыв прогремел в том же девятом подъезде, но в квартире на 6 этаже. Тогда жилище выгорело полностью, но обошлось без пострадавших и серьезных последствий. Жители уверяют, что после того случая в доме регулярно проверяли газовое оборудование.
Для установления точной причины возгорания будет назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая, сообщили в СК.
Утром 5 мая на улице Генерала Тюленева сохраняются дорожные перекрытия. На месте работают регулировочные патрули, водителей просят по возможности выбирать пути объезда через улицу Теплый стан.
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