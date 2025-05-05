В Москве вечером 4 мая вспыхнул пожар в многоэтажке, есть погибшие и пострадавшие. По предварительным данным, причиной ЧП на улице Генерала Тюленева стал взрыв газа.

Позднее в МЧС сообщили, что площадь пожара составила сто квадратных метров, произошло обрушение крыши и перекрытий.

По данным Следственного комитета, погибли два человека, пятеро человек пострадали, включая двоих детей. При этом, по данным СМИ, около 18 человек обратились за медицинской помощью. Telegram-канал Baza сообщает о трех жертвах.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

Примерно в 21:10 по московскому времени СМИ распространили кадры горящей квартиры на девятом этаже дома. Далее стала появляться информация от очевидцев, которые сообщили, что слышали резкий хлопок, после которого прогремел взрыв.