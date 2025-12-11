1

Известный российский художник-каллиграф Покрас Лампас в интервью НСН рассказал, как современное искусство переплетается с музыкой, а также раскрыл секреты арт-проекта, связанного с книгой легендарного музыкального продюсера Рика Рубина.

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.

В предстоящие выходные в Москве пройдут сразу три больших концерта - фанатов порадуют «Пикник», «Кипелов» и NЮ. Нейромонах Феофан всколыхнет «древнерусским драмом» Санкт-Петербург, Диана Арбенина выступит в Тюмени, «Ария» - в Нижнем Тагиле, «КняZz» - в Нижневартовске, «Три дня дождя» - в Архангельске, а «Чайф» - в Минске.

Ну а Покрас Лампас рассказал, чем его привлек продюсер групп Metallica, Slayer, Linkin Park и System of a Down Рик Рубин, книгу которого «Из ничего» художник вместе с издательством «Азбука» превратили в арт-проект, который сегодня презентуют в Санкт-Петербурге.

«Эта книга Рика Рубина очень известна в кругах творческих людей. Я с ней познакомился больше трех лет назад, еще с оригинальным изданием на английском. Рубин продюсировал не только тяжелую музыку, у него в целом дискография артистов очень крупная, он работал и с топами рэпа, из кантри-музыки. В этом смысле он мультижанровый специалист, но самая главная его отличительная черта — это то, что Рик Рубин не классический музыкальный продюсер. Он больше творец и философ, который попадает в команды людей, у которых есть какие-то определенные сложности с вдохновением. Его советы и вообще его видение перезапускают порой целые карьеры. Ты можешь открыть книгу и сразу найти для себя что-то очень полезное, точное и действительно актуальное. Сам формат книги устроен так, что на каждую главу уходит не больше двух листов. Соответственно, это позволяет открыть для себя иногда какой-то совершенно новый взгляд. Можно вспомнить историю с треком "Chop Suey!" для System of a Down. Именно Рубин посоветовал Сержу выбрать случайную книгу с книжной полки, взять оттуда первую фразу и зачитать ее в его фирменном стиле. Это попало в финальный трек. Это крутой пример того, как какие-то случайные процессы могут мощно пересмотреть ту или иную музыкальную концепцию», - отметил он.

Художник подтвердил тренд на коллаборации артистов разных жанров, причем не только в музыке. Он также поделился своими музыкальными предпочтениями.

«Сейчас вообще время коллабораций, потому что мы перешли от постмодернизма уже в некую эпоху метамодернизма. Это всегда какой-то процесс переливания из одного стакана в другой. Если брать наших ребят, мне нравится музыкант Травма. Он очень прикольно через современные электронные мотивы переосмысляет различные сэмплы, в том числе известных музыкантов, иногда какие-то мемные штуки. Это очень талантливо получается, могу его рекомендовать послушать. В целом я слушаю очень много разной экспериментальной музыки, либо артистов, которые по-всякому взаимодействуют с голосом. На меня очень сильное влияние оказали ранние треки Канье Уэста, потому что у него в период 2012-2015 годов у него было очень много работы с наложением на голос различных эффектов, создавших его фирменное звучание, которое было, например, на альбоме "Yeezus" 2013 года», - посоветовал собеседник НСН.

