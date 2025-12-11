«Философ и Колизей»: Покрас Лампас раскрыл связь музыки с современным искусством
Советы Рика Рубина перезапускали целые карьеры, сказал в эфире НСН Покрас Лампас, вспомнил историю на крыше «Квадратного Колизея» и назвал имя самого мощного визионера в кино.
Музыка: философия и вдохновение
Известный российский художник-каллиграф Покрас Лампас в интервью НСН рассказал, как современное искусство переплетается с музыкой, а также раскрыл секреты арт-проекта, связанного с книгой легендарного музыкального продюсера Рика Рубина.
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.
***
В предстоящие выходные в Москве пройдут сразу три больших концерта - фанатов порадуют «Пикник», «Кипелов» и NЮ. Нейромонах Феофан всколыхнет «древнерусским драмом» Санкт-Петербург, Диана Арбенина выступит в Тюмени, «Ария» - в Нижнем Тагиле, «КняZz» - в Нижневартовске, «Три дня дождя» - в Архангельске, а «Чайф» - в Минске.
Ну а Покрас Лампас рассказал, чем его привлек продюсер групп Metallica, Slayer, Linkin Park и System of a Down Рик Рубин, книгу которого «Из ничего» художник вместе с издательством «Азбука» превратили в арт-проект, который сегодня презентуют в Санкт-Петербурге.
«Эта книга Рика Рубина очень известна в кругах творческих людей. Я с ней познакомился больше трех лет назад, еще с оригинальным изданием на английском. Рубин продюсировал не только тяжелую музыку, у него в целом дискография артистов очень крупная, он работал и с топами рэпа, из кантри-музыки. В этом смысле он мультижанровый специалист, но самая главная его отличительная черта — это то, что Рик Рубин не классический музыкальный продюсер. Он больше творец и философ, который попадает в команды людей, у которых есть какие-то определенные сложности с вдохновением. Его советы и вообще его видение перезапускают порой целые карьеры. Ты можешь открыть книгу и сразу найти для себя что-то очень полезное, точное и действительно актуальное. Сам формат книги устроен так, что на каждую главу уходит не больше двух листов. Соответственно, это позволяет открыть для себя иногда какой-то совершенно новый взгляд. Можно вспомнить историю с треком "Chop Suey!" для System of a Down. Именно Рубин посоветовал Сержу выбрать случайную книгу с книжной полки, взять оттуда первую фразу и зачитать ее в его фирменном стиле. Это попало в финальный трек. Это крутой пример того, как какие-то случайные процессы могут мощно пересмотреть ту или иную музыкальную концепцию», - отметил он.
Художник подтвердил тренд на коллаборации артистов разных жанров, причем не только в музыке. Он также поделился своими музыкальными предпочтениями.
«Сейчас вообще время коллабораций, потому что мы перешли от постмодернизма уже в некую эпоху метамодернизма. Это всегда какой-то процесс переливания из одного стакана в другой. Если брать наших ребят, мне нравится музыкант Травма. Он очень прикольно через современные электронные мотивы переосмысляет различные сэмплы, в том числе известных музыкантов, иногда какие-то мемные штуки. Это очень талантливо получается, могу его рекомендовать послушать. В целом я слушаю очень много разной экспериментальной музыки, либо артистов, которые по-всякому взаимодействуют с голосом. На меня очень сильное влияние оказали ранние треки Канье Уэста, потому что у него в период 2012-2015 годов у него было очень много работы с наложением на голос различных эффектов, создавших его фирменное звучание, которое было, например, на альбоме "Yeezus" 2013 года», - посоветовал собеседник НСН.
Театр и современное искусство: от Малевича до Колизея
По данным «Kassir.ru», в числе самых популярных театральных постановок выходных, спектакль Театра Олега Табакова «Ревизор» с Владимиром Машковым и поэтический вечер Сергея Безрукова.
Театралы Петербурга идут на «Обломова» и спектакль «Распутин. Одуванчиковая революция». Кроме того, в столице пройдет фестиваль поп-культуры Comic Con.
Ну а Покрас Лампас назвал самые значимые арт-проекты в своей карьере, вспомнив необычную итальянскую историю.
«Во-первых, мы все еще держим в России мировой рекорд по самой большой каллиграфии в мире. Это моя работа, которая была создана напротив стадиона «Локомотива». Это до сих пор самая большая роспись, ее невозможно сделать больше, потому что это больше 11 тысяч квадратных метров чистой каллиграфии, созданной рукой одного автора. Если говорить про другие масштабные проекты, это моя роспись дворца в Риме, так называемого "Квадратного Колизея", одного их самых известных зданий ХХ века. Это была штаб-квартира бренда Fendi. Когда я расписывал эту крышу, то показывал им новые музыкальные альбомы. Помню, включил им новый альбом Кендрика Ламара. Вице-президент компании, главные дизайнеры и другие важные представители бренда сказали мне на крыше: "О, круто! Что это за музыкант? Можешь нам показать, мы его ни разу не слышали?". А потом Кендрик просто забирает все "Грэмми" и становится мегазвездой, иногда бывает даже так», - подчеркнул он.
Создатель стиля «каллиграфутуризм» также рассказал, кто из художников оказал на него влияние.
«Моя история началась с уличного граффити. Я очень много работал с какими-то уличными стенами и надписями, и в какой-то момент увидел, насколько это у меня сильно отличается по стилю от всех остальных художников в России и глобально. Это привело меня к мысли, что каллиграфия может быть совершенно другой. Наверное, такой секрет есть у всех — посмотреть по-новому на что-то уже всем знакомое и предложить новое прочтение, новый стиль, новые техники. На меня повлиял не только Бэнкси, но и русский авангард, естественно – Малевич, Кандинский или Лисицкий, потому что они во многом работали с текстом, с манифестом, со словом, с абстракцией, что имеет большое пересечение с каллиграфией. Это и современные представители абстрактной каллиграфии. Когда ты смотришь на сильнейших коллег во всем мире, то черпаешь вдохновение и видение того, насколько точно можно выразить себя через базовый инструмент – кисть и краску», - отметил Покрас Лампас.
Кино: Тарантино и коты
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. Его главными премьерами станут полнометражный мультфильм «Три кота. Путешествие во времени» и комедия «Невероятные приключения Шурика» с участием известных комиков, Ольги Бузовой, Филиппа Киркорова и других звезд шоубизнеса.
Ну а Покрас Лампас назвал знаковых для себя режиссеров.
«Естественно, это Квентин Тарантино, один из самых мощнейших визионеров именно в кино. Наверное, все без исключения его картины я могу назвать своими любимыми. Кроме того, меня очень сильно вдохновлял "Бегущий по лезвию" - и Ридли Скотта, и Дени Вильнёва, который вслед за новой версией этого фильма снял "Дюну". Мне близки работы многих творцов, близких к современному искусству. Что касается "симметричных" фильмов Уэса Андерсона - это очень стильно. Его фильм "Отель «Гранд Будапешт»" для меня - идеальный пример сторителлинга и взаимодействия с юмором, светом, построением композиции и вообще графикой. Ну и нельзя не сказать про Нолана. Его фильмы "Начало" и "Интерстеллар" — на мой взгляд, потрясающие картины», - заключил собеседник НСН.
***
«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Захарова: Зеленский хочет от Запада «выборов самого себя»
- Путин и Мадуро провели телефонный разговор
- На дачу на Rolls-Royce: Рынок люксовых автомобилей вырос на 30% за год
- Центробанк РФ ожидает решения по отключению продленных карт Visa и Mastercard
- Диетолог сочла ненависть к пальмовому маслу заслуженной
- Путин: Стратегическая инициатива в зоне СВО полностью у ВС РФ
- Путин: Взятие Северска приближает изгнание ВСУ с территории РФ
- В Госдуме объяснили порядок получения семейной налоговой выплаты
- Экс-министр труда рассказал, как снизить уровень бедности в России
- «Философ и Колизей»: Покрас Лампас раскрыл связь музыки с современным искусством
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru