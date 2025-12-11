В Госдуме объяснили порядок получения семейной налоговой выплаты
Для получения семейной налоговой выплаты, которая будет введена в 2026 году, потребуется подать соответствующее заявление. Об этом RT сообщила первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
Она пояснила, что деньги не будут приходить автоматически. Чтобы выплата была назначена, нужно будет направить заявление через «Госуслуги».
Парламентарий отметила, что претендовать на выплату смогут семьи с двумя и более детьми, при этом среднедушевой доход её членов за год должен быть не более 1,5 регионального прожиточного минимума. Уплаченный НДФЛ будет пересчитан по ставке 6% вместо стандартных 13%, разницу получат оба родителя.
Ранее президент РФ Владимир Путин призвал сделать процедуру получения семейной налоговой выплаты максимально простой и прозрачной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
