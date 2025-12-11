В Госдуме объяснили порядок получения семейной налоговой выплаты

Она пояснила, что деньги не будут приходить автоматически. Чтобы выплата была назначена, нужно будет направить заявление через «Госуслуги».

Парламентарий отметила, что претендовать на выплату смогут семьи с двумя и более детьми, при этом среднедушевой доход её членов за год должен быть не более 1,5 регионального прожиточного минимума. Уплаченный НДФЛ будет пересчитан по ставке 6% вместо стандартных 13%, разницу получат оба родителя.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал сделать процедуру получения семейной налоговой выплаты максимально простой и прозрачной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».