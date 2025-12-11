В Госдуме объяснили порядок получения семейной налоговой выплаты

Для получения семейной налоговой выплаты, которая будет введена в 2026 году, потребуется подать соответствующее заявление. Об этом RT сообщила первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Сенатор Мурог напомнил о семейной налоговой выплате для россиян

Она пояснила, что деньги не будут приходить автоматически. Чтобы выплата была назначена, нужно будет направить заявление через «Госуслуги».

Парламентарий отметила, что претендовать на выплату смогут семьи с двумя и более детьми, при этом среднедушевой доход её членов за год должен быть не более 1,5 регионального прожиточного минимума. Уплаченный НДФЛ будет пересчитан по ставке 6% вместо стандартных 13%, разницу получат оба родителя.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал сделать процедуру получения семейной налоговой выплаты максимально простой и прозрачной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Гердо Владимир
ТЕГИ:СемьяВыплатыНДФЛНалогГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры