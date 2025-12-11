Путин: Взятие Северска приближает изгнание ВСУ с территории РФ
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил российских военнослужащих, принимавших участие в освобождении города Северска.
В ходе совещания о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО) он указал, что взятие данного населённого пункта, а также успешные действия на этом направлении, приближают «изгнание украинских вооружённых формирований» с территории РФ.
«И восстановление мирной жизни на земле Донбасса», - заключил глава государства.
Ранее начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов доложил Путину, что российские военные взяли под контроль Северск, а также заняли населенные пункты Кучеровка и Куриловка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Захарова: Зеленский хочет от Запада «выборов самого себя»
- Путин и Мадуро провели телефонный разговор
- На дачу на Rolls-Royce: Рынок люксовых автомобилей вырос на 30% за год
- Центробанк РФ ожидает решения по отключению продленных карт Visa и Mastercard
- Диетолог сочла ненависть к пальмовому маслу заслуженной
- Путин: Стратегическая инициатива в зоне СВО полностью у ВС РФ
- Путин: Взятие Северска приближает изгнание ВСУ с территории РФ
- В Госдуме объяснили порядок получения семейной налоговой выплаты
- Экс-министр труда рассказал, как снизить уровень бедности в России
- «Философ и Колизей»: Покрас Лампас раскрыл связь музыки с современным искусством
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru