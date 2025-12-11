Путин: Взятие Северска приближает изгнание ВСУ с территории РФ

В ходе совещания о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО) он указал, что взятие данного населённого пункта, а также успешные действия на этом направлении, приближают «изгнание украинских вооружённых формирований» с территории РФ.

«И восстановление мирной жизни на земле Донбасса», - заключил глава государства.

Ранее начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов доложил Путину, что российские военные взяли под контроль Северск, а также заняли населенные пункты Кучеровка и Куриловка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

