В Элисте мужчину задержали после взрыва в многоэтажке

Взрыв произошел в квартире в жилом доме в 7 микрорайоне Элисты. Об этом заявили в администрации города.

ЧП произошло вечером 24 октября. При взрыве пострадала 40-летняя женщина, у нее ушибы и ссадины от осколков стекла. Была незначительно повреждена кухня квартиры.

Предварительно, случившееся носило бытовой характер, взрыв мог устроить муж пострадавшей. Он покинул место происшествия после инцидента. На фоне ЧП жильцов дома эвакуировали, саперы и кинологи провели обследование и позднее разрешили людям вернуться в свои квартиры.

Как сообщает ТАСС, после взрыва правоохранительные органы оперативно задержали мужчину.

Ранее взрыв прогремел в многоэтажке в подмосковном Красногорске, позже стало известно, что здание атаковал беспилотник. В результате пострадали пять человек.

