Путин: Стратегическая инициатива в зоне СВО полностью у ВС РФ

Стратегическая инициатива в зоне проведения специальной военной операции (СВО) полностью находится в руках российской армии. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Российские войска взяли под контроль Северск

В ходе совещания о ситуации в зоне СВО он указал на хорошую динамику на всех направлениях.

«Освобождение территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской, Херсонской областей осуществляется поступательно, ритмично», - подчеркнул глава государства.

Ранее Путин заявил, что Россия прекратит боевые действия после того, как войска Украины уйдут из занимаемых территорий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Минобороны России
ТЕГИ:ЛНРДНРСпецоперацияВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры