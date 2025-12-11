Путин: Стратегическая инициатива в зоне СВО полностью у ВС РФ
Стратегическая инициатива в зоне проведения специальной военной операции (СВО) полностью находится в руках российской армии. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе совещания о ситуации в зоне СВО он указал на хорошую динамику на всех направлениях.
«Освобождение территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской, Херсонской областей осуществляется поступательно, ритмично», - подчеркнул глава государства.
Ранее Путин заявил, что Россия прекратит боевые действия после того, как войска Украины уйдут из занимаемых территорий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин и Мадуро провели телефонный разговор
- На дачу на Rolls-Royce: Рынок люксовых автомобилей вырос на 30% за год
- Центробанк РФ ожидает решения по отключению продленных карт Visa и Mastercard
- Диетолог сочла ненависть к пальмовому маслу заслуженной
- Путин: Стратегическая инициатива в зоне СВО полностью у ВС РФ
- Путин: Взятие Северска приближает изгнание ВСУ с территории РФ
- В Госдуме объяснили порядок получения семейной налоговой выплаты
- Экс-министр труда рассказал, как снизить уровень бедности в России
- «Философ и Колизей»: Покрас Лампас раскрыл связь музыки с современным искусством
- Эколог объяснил рост активности медведей в Подмосковье
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru