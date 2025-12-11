Путин: Стратегическая инициатива в зоне СВО полностью у ВС РФ

В ходе совещания о ситуации в зоне СВО он указал на хорошую динамику на всех направлениях.

«Освобождение территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской, Херсонской областей осуществляется поступательно, ритмично», - подчеркнул глава государства.

Ранее Путин заявил, что Россия прекратит боевые действия после того, как войска Украины уйдут из занимаемых территорий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

