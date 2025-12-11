Вместе с тем, по его словам, успехи других стран по решению экономических и социальных проблем вселяют оптимизм.

«Самый яркий пример по поводу сроков достижения результата, что вселяет оптимизм, - это успехи Китая. КНР с момента смерти Дэн Сяопина за 10 лет решила практически большинство своих социальных проблем, включая введение достойных пенсий, достижение уровня средней заработной платы выше, чем в Советском Союзе. На сегодняшний день средняя зарплата в Китае порядка 1200 долларов, чего мы, к сожалению, еще достигнуть не можем. Это не означает, что в КНР нет бедных, но это, совсем не тот процент, что был, например, в середине 90-х годов. Это просто небо и земля, поэтому за 12 лет можно сделать очень многое. Можно привести в пример Сингапур, Южную Корею и многие другие страны. Это всё реально, но для того, чтобы уровень бедности к 2036 году был ниже 5%, нужно изменить политику страны, сделав искоренение бедности в России основной целью государства», - добавил Калашников.

Ранее в Госдуме призвали признать бедными россиян с зарплатой меньше 43 тысяч рублей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

