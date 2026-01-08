В Подмосковье 8 человек заразились ботулизмом после отравления кониной

Сообщалось, что пострадавшие приобрели это мясо в Костроме. 

Роспотребнадзор начал проверку после отравления кониной восьми человек в Подмосковье. Уточняется, что уже определи контактные лица и отобрали пробы пищевой продукции для лабораторных исследований, а также произвели забор биоматериала у заболевших. Эпидемиологическое расследование продолжается.

Накануне стало известно, что в Раменском округе произошло массовое отравление кониной, которое, по предварительной информации, могло привести к ботулизму у восьми человек, в том числе у четверых детей в возрасте от 13 до 16 лет.

Инцидент произошел в деревне Холуденево Раменского городского округа. По данным Telegram-канала «Shot», пострадавшие купили зараженное мясо конины в Костроме. Сообщалось, что они приготовили его во фритюре 4 января, после чего все попробовавшие блюдо почувствовали себя плохо.

Пострадавших госпитализировали в стационары Москвы и Костромы. Отмечается, что состояние одного из них оценивается как критическое, его подключили к аппарату ИВЛ. Telegram-канал «Baza» передавал, что наиболее тяжелому пациенту ввели противоботулиническую сыворотку. Состояние еще пятерых оценивается как средней степени тяжести.

Telegram-канал «112» писал, что кониной отравились члены двух семей. По информации источника, пострадавшие почувствовали двоение в глазах, светобоязнь. У них также проявились осиплость голоса, затрудненное глотание и сильная слабость.

СИМПТОМЫ БОТУЛИЗМА

Ботулизмом называют острое инфекционное заболевание, поражающее нервную систему, которое передается через консервированные либо самодельные продукты. Среди его симптомов выделяют неврологические проблемы, в том числе поражение лицевых нервов и нарушение глотания. Инкубационный период этого заболевания составляет от двух часов до пяти суток с момента употребления некачественной пищи.

При этом, по словам, врача-терапевта Надежды Чернышовой, симптомы ботулизма похожи на пищевое отравление.

«Обычно начинается с типичной картины пищевого отравления: тошнота, рвота, жидкий стул и головная боль, сухость во рту. Температура, как правило, остается нормальной редко. Примерно 12 часов после момента заражения начинают развиваться признаки неврологических нарушений, которые могут привести к летальному исходу. Начинается нарушение зрения, двоение в глазах, могут появиться "мушки" или сетка. Следующий этап — нарушение речи. Речь становится невнятной, голос пропадает, как при простуде. После этого развивается выраженная мышечная слабость, затем нарушение дыхания», - приводит ее слова «Аif.ru».

Врач уточнила, что уже после первых симптомов следует обратиться к медикам и рассказать, что употребляли в пищу.

В свою очередь преподаватель кафедры хирургии Государственного университета просвещения Александр Умнов в беседе с RT объяснил, что ботулизм — это опаснейшее заболевание, вызванное Clostridium botulinum, но страшна не сама бактерия, а ее токсины.

«Ботулотоксин вызывает нарушение выработки нейромедиатора ацетилхолина, из-за чего нарушается скоординированная работа всей мускулатуры тела. Для образования ботулотоксина бактерия должна попасть в бескислородную среду, в которой она из стадии неактивной споры переходит в активную бактерию, вырабатывающую яд. Идеальнейшие условия — консервы, при заготовке которых продукты не прошли надлежащую дезобработку», - сказал он.

В связи с этим специалист посоветовал не употреблять в пищу еду из вздутых банок и продукты с неприятным запахом, а также консервы и салаты с неизвестным составом. Умнов также рекомендовал консервировать только свежие продукты.

В России летом 2024 года зафиксировали массовую вспышку ботулизма. Тогда свыше 300 человек отравились готовой едой из служб доставок в Москве, по стране были и летальные исходы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

