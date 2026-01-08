В Подмосковье 8 человек заразились ботулизмом после отравления кониной

ОТРАВЛЕНИЕ КОНИНОЙ

Накануне стало известно, что в Раменском округе произошло массовое отравление кониной, которое, по предварительной информации, могло привести к ботулизму у восьми человек, в том числе у четверых детей в возрасте от 13 до 16 лет.

Инцидент произошел в деревне Холуденево Раменского городского округа. По данным Telegram-канала «Shot», пострадавшие купили зараженное мясо конины в Костроме. Сообщалось, что они приготовили его во фритюре 4 января, после чего все попробовавшие блюдо почувствовали себя плохо.