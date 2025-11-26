На фоне раскрытых следствием грубых нарушений при приготовлении фасоли для салата, который распространялся через «Кухни на районе» и от употребления которого пострадали сотни людей, глава Союза потребителей Алексей Койтов заявил НСН о необходимости отмены моратория на проверки компаний потребительского рынка.

Ранее стали известны подробности уголовного дела о массовом заражении ботулизмом после употребления лобио «Кухни на районе», из-за которого погибли двое и пострадали более 300 человек. По данным следствия, фасоль для салата производилась в антисанитарных условиях на площадке ООО «Савон-К» в Балашихе, где стены и оборудование были покрыты грязью и плесенью, а качество продукции рабочий из Таджикистана определял «на вкус».

«На цивилизованном потребительском рынке репутация и клиенты – основополагающее. К сожалению, у нас пятый год действует мораторий на проверки компаний потребительского рынка. Он вводился как временная мера в пандемию, но с этого года перекочевал в закон, и теперь это постоянная история. Сегодня Роспотребнадзор может выйти на проверку и возбудить дело о правонарушении только при причинении вреда здоровью либо угрозе его причинения, и то с санкции прокуратуры. А все остальные ситуации, превентивные, предотвращающие подобные случаи находится вне поля надзора», - сказал Койтов.