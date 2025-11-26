Союз потребителей призвал отменить мораторий на проверки готовой еды
Проверки бизнеса давали свой эффект, из моратория на них необходимо исключить потребительский рынок, заявил НСН глава Союза потребителей Алексей Койтов.
На фоне раскрытых следствием грубых нарушений при приготовлении фасоли для салата, который распространялся через «Кухни на районе» и от употребления которого пострадали сотни людей, глава Союза потребителей Алексей Койтов заявил НСН о необходимости отмены моратория на проверки компаний потребительского рынка.
Ранее стали известны подробности уголовного дела о массовом заражении ботулизмом после употребления лобио «Кухни на районе», из-за которого погибли двое и пострадали более 300 человек. По данным следствия, фасоль для салата производилась в антисанитарных условиях на площадке ООО «Савон-К» в Балашихе, где стены и оборудование были покрыты грязью и плесенью, а качество продукции рабочий из Таджикистана определял «на вкус».
«На цивилизованном потребительском рынке репутация и клиенты – основополагающее. К сожалению, у нас пятый год действует мораторий на проверки компаний потребительского рынка. Он вводился как временная мера в пандемию, но с этого года перекочевал в закон, и теперь это постоянная история. Сегодня Роспотребнадзор может выйти на проверку и возбудить дело о правонарушении только при причинении вреда здоровью либо угрозе его причинения, и то с санкции прокуратуры. А все остальные ситуации, превентивные, предотвращающие подобные случаи находится вне поля надзора», - сказал Койтов.
Из-за отсутствия проверок ситуация на продовольственном рынке оставляет желать лучшего и только усугубляется.
«Мы наблюдаем ухудшение ситуации не только на рынке готовой еды, но и в целом на потребительском рынке. Мы нашли, например, как минимум три компании молочной отрасли, которые Россельхознадзор уличил в фальсификации. Они получили больше 10 предостережений, но такая бумажка ни к чему не обязывает. Им сказали, что так делать нельзя, но они продолжают. Мы уже давно ратуем за то, чтобы на продовольственном рынке, в том числе готовой еды, этот мораторий был отменен, и Роспотребнадзор мог реагировать на любую жалобу, которая может свидетельствовать о подобных нарушениях. Нельзя доводить ситуацию до причинения вреда здоровью, чтобы люди пачками попадали в больницу, а тем более умирали», - считает глава объединения.
Ранее Алексей Койтов в пресс-центре НСН заявил, что в России необходимо ввести уголовную ответственность или оборотный штраф за фальсификат продуктов питания, заявил председатель Союза потребителей России.
