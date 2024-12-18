Х5 Group приостановила продажи шпрот «За Родину» после сообщений о ботулизме

Компания Х5 Group, управляющая торговыми сетями «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик», приостановила продажи шпрот бренда «За Родину» по всей сети магазинов и заблокировала поставки товара после сообщений о случаях ботулизма среди потребителей.

Это решение было принято сразу после появления информации в СМИ о заражениях. Представители компании сообщили, что продукция направлена на лабораторные исследования, а также проводится анализ жалоб со стороны клиентов.

В Екатеринбурге выявлены два случая ботулизма из-за зараженных консервов

В среду управление Роспотребнадзора по Свердловской области сообщило о двух жительницах Екатеринбурга, которые заразились ботулизмом после употребления консервов этой марки.

Причиной отравления стали консервы «Шпроты в масле из балтийской кильки тушки», изготовленные 13 сентября ООО «Рыбзавод «За Родину» в Калининградской области, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПродуктыМагазиныОтравление

Горячие новости

Все новости

партнеры