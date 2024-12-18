Х5 Group приостановила продажи шпрот «За Родину» после сообщений о ботулизме

В среду управление Роспотребнадзора по Свердловской области сообщило о двух жительницах Екатеринбурга, которые заразились ботулизмом после употребления консервов этой марки.

Причиной отравления стали консервы «Шпроты в масле из балтийской кильки тушки», изготовленные 13 сентября ООО «Рыбзавод «За Родину» в Калининградской области, передает «Радиоточка НСН».