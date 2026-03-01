Минобороны: Силы ПВО за 3 часа сбили 48 дронов ВСУ
1 марта 202620:43
Российские средства ПВО за 3 часа уничтожили 48 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что БПЛА были сбиты с 17:00 до 20:00 мск 1 марта. Больше всего БПЛА самолетного типа - 27 - были сбиты над Черным морем. Еще 8 были сбиты над Белгородской областью. Кроме того, 5 дронов были ликвидированы над Крымом, три - над акваторией Азовского моря, по два – над Краснодарским краем и Курской областью и один над Брянской областью.
Ранее в Минобороны сообщили, что силы ПВО за 3 часа сбили 84 дрона ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: Число жертв удара по школе в Иране превысило 165 человек
- СМИ: Шесть офицеров ЦРУ погибли при ракетном ударе КСИР по ОАЭ
- Минтранс: 109 рейсов отменено между Россией и ближневосточными странами
- Минобороны: Силы ПВО за 3 часа сбили 48 дронов ВСУ
- Трамп: США потопили 9 иранских военных кораблей
- КСИР: 560 военнослужащих США убиты и ранены при ударах Ирана
- Трамп: Новое руководство Ирана запросило переговоры с США
- Трамп: Операция «Эпическая ярость» против Ирана опережает график
- В США опровергли информацию об ударе Ирана по авианосцу
- АТОР: Около 20 тысяч россиян застряли в ОАЭ из-за массовых отмен рейсов