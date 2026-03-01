Минобороны: Силы ПВО за 3 часа сбили 48 дронов ВСУ

В ведомстве уточнили, что БПЛА были сбиты с 17:00 до 20:00 мск 1 марта. Больше всего БПЛА самолетного типа - 27 - были сбиты над Черным морем. Еще 8 были сбиты над Белгородской областью. Кроме того, 5 дронов были ликвидированы над Крымом, три - над акваторией Азовского моря, по два – над Краснодарским краем и Курской областью и один над Брянской областью.

Ранее в Минобороны сообщили, что силы ПВО за 3 часа сбили 84 дрона ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

