Трамп: США потопили 9 иранских военных кораблей

«Мне только что сообщили, что мы уничтожили и потопили девять иранских военно-морских кораблей», - написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Трамп отметил, что некоторые из которых были относительно крупными и важными.

«Мы преследуем остальные - скоро они окажутся на дне моря», - добавил Трамп.

Кроме того, президент США сообщил, что в результате отдельного удара сильно разрушен военно-морской штаб Ирана.

Ранее Трамп заявил, что операция «Эпическая ярость» против Ирана опережает график, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».