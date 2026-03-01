Трамп: США потопили 9 иранских военных кораблей
США потопили 9 иранских военных кораблей. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Мне только что сообщили, что мы уничтожили и потопили девять иранских военно-морских кораблей», - написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.
Трамп отметил, что некоторые из которых были относительно крупными и важными.
«Мы преследуем остальные - скоро они окажутся на дне моря», - добавил Трамп.
Кроме того, президент США сообщил, что в результате отдельного удара сильно разрушен военно-морской штаб Ирана.
Ранее Трамп заявил, что операция «Эпическая ярость» против Ирана опережает график, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В офисе экс-президента Ирана Ахмадинежада опровергли данные о его смерти
- СМИ: Число жертв удара по школе в Иране превысило 165 человек
- СМИ: Шесть офицеров ЦРУ погибли при ракетном ударе КСИР по ОАЭ
- Минтранс: 109 рейсов отменено между Россией и ближневосточными странами
- Минобороны: Силы ПВО за 3 часа сбили 48 дронов ВСУ
- Трамп: США потопили 9 иранских военных кораблей
- КСИР: 560 военнослужащих США убиты и ранены при ударах Ирана
- Трамп: Новое руководство Ирана запросило переговоры с США
- Трамп: Операция «Эпическая ярость» против Ирана опережает график
- В США опровергли информацию об ударе Ирана по авианосцу