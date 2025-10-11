В деле о покушении на Симоньян появилась новая статья
Речь идет о части 2 статьи 282 УК РФ — «Возбуждение ненависти или вражды».
В деле о подготовке покушения на российскую журналистку Маргариту Симоньян появилась новая статья. Она связана с возбуждением ненависти. До этого в деле появились новые фигуранты. Они вновь оказались несовершеннолетними.
НОВАЯ СТАТЬЯ
В деле о подготовке покушения на главного редактора медиагруппы «Россия сегодня», информационного агентства «Sputnik» и телеканала RT, журналистку Маргариту Симоньян появилась новая статья. По данным РИА Новости, речь идет о части 2 статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти или вражды»). Отмечается, что обвинения по этой статье были предъявлены некоторым из фигурантов дела.
Кроме того, известно, что часть из них получила обвинения по статьям части 2 статьи 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»). Также некоторым фигурантам, в зависимости от их роли, вменяется часть 2 статьи 205.5 — «Участие в деятельности террористической организации», часть 2 статьи 213 — «Хулиганство» и статья 162 — «Разбой», передают «Известия».
В конце августа 2024 года в рамках расследования подготовки покушений на Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак следователи возбудили новое уголовное дело. В частности, трем фигурантам были предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205.5 УК РФ («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической»), пишет RT.
Накануне суд продлил арест обвиняемым до 7 ноября. До этого защита просила об изменении меры пресечения на домашний арест или запрет определенных действий, но суд отказал.
27 августа этого года «Известия» сообщили, что трое фигурантов дела о покушении на журналисток частично признали вину. Пятерым арестованным предъявили обвинения в хулиганстве.
НОВЫЕ ФИГУРАНТЫ
В июле 2025 года стало известно, что в уголовном деле о покушении на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак появились еще три несовершеннолетних фигуранта. Тогда подросткам назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий. Их также подозревали в нападениях на людей другой национальности.
Летом 2023 года ФСБ сообщила о предотвращении совместно с МВД и Следственным комитетом подготовки спецслужбами Украины убийства двоих российских журналисток. Тогда в Москве и в Рязанской области были задержаны участники одной из экстремистских группировок, которые вели разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак. Всего по делу о покушении на них проходят восемь человек.
У фигурантов изъяли автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники. Некоторые из обвиняемых оказались несовершеннолетними. Они подтвердили, что готовили покушения по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 млн рублей за каждое убийство.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Москве суд арестовал бизнесмена Ибрагима Сулейманова по делу об убийстве экс-главы ФСФО.
