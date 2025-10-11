В деле о покушении на Симоньян появилась новая статья

НОВАЯ СТАТЬЯ

В деле о подготовке покушения на главного редактора медиагруппы «Россия сегодня», информационного агентства «Sputnik» и телеканала RT, журналистку Маргариту Симоньян появилась новая статья. По данным РИА Новости, речь идет о части 2 статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти или вражды»). Отмечается, что обвинения по этой статье были предъявлены некоторым из фигурантов дела.

Кроме того, известно, что часть из них получила обвинения по статьям части 2 статьи 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»). Также некоторым фигурантам, в зависимости от их роли, вменяется часть 2 статьи 205.5 — «Участие в деятельности террористической организации», часть 2 статьи 213 — «Хулиганство» и статья 162 — «Разбой», передают «Известия».