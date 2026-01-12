Россияне перестают покупать недвижимость в Турции и ОАЭ, а переключаются на азиатский рынок: Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, заявил НСН главный редактор портала prian.ru о зарубежной недвижимости Филипп Березин.

Спрос российских покупателей на приобретение недвижимости за рубежом в 2025 году снизился на 25% год к году, следует из данных сервиса Prian, пишет «Коммерсант». Эксперты связывают падение интереса прежде всего с трудностями при проведении платежей и ужесточением валютного контроля. Наиболее заметно спрос упал в европейских странах, а также в Турции, где число сделок с россиянами сократилось почти на треть. В 2026 году участники рынка ожидают стабилизации интереса на уровне текущего года за счет смещения спроса в сторону стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Березин рассказал, на какие рынки переключились россияне.