Россияне переключились с покупки вилл в Турции на жилье в Камбодже
Филипп Березин заявил НСН, что в Камбодже цены начинаются от 40 тысяч долларов за юнит, есть рассрочка, популярностью пользуются также Таиланд и Вьетнам.
Россияне перестают покупать недвижимость в Турции и ОАЭ, а переключаются на азиатский рынок: Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, заявил НСН главный редактор портала prian.ru о зарубежной недвижимости Филипп Березин.
Спрос российских покупателей на приобретение недвижимости за рубежом в 2025 году снизился на 25% год к году, следует из данных сервиса Prian, пишет «Коммерсант». Эксперты связывают падение интереса прежде всего с трудностями при проведении платежей и ужесточением валютного контроля. Наиболее заметно спрос упал в европейских странах, а также в Турции, где число сделок с россиянами сократилось почти на треть. В 2026 году участники рынка ожидают стабилизации интереса на уровне текущего года за счет смещения спроса в сторону стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Березин рассказал, на какие рынки переключились россияне.
«В 2025 году больше всего снизился спрос на европейских направлениях, которые все равно остаются востребованными. Из-за трудностей с переводом средств проблемы возникают, спрос падает. Снижается спрос и на Турцию, и на ОАЭ, но эти страны по-прежнему остаются в топе. Более того, они уверенно лидируют в 2025 году по количеству запросов, просто произошло насыщение со стороны потенциальных покупателей. Но есть страны, где снижения не произошло, а даже произошел рост. Хорошо себя чувствуют Таиланд, Индонезия. Активно растет спрос на Камбоджу и Вьетнам – в несколько раз. Перевести туда деньги относительно легко, нет никаких препятствий для покупки. Эта недвижимость может заинтересовать покупателей и с точки зрения инвестиций», - пояснил он.
Он также раскрыл минимальные цены на объекты в самых дешевых странах.
«Наибольшим спросом всегда пользуется более дешевая недвижимость, поэтому популярны Грузия, Египет. В Камбодже, например, цены начинаются от 40 тысяч долларов за юнит, есть рассрочка. Если говорим про виллы, они могут стоить и сотни тысяч долларов. В зарубежных сделках всегда надо четко понимать, у кого ты покупаешь, как будешь переводить деньги. Перевод денег – это важная задача, которая становится проблемой, необходимо проверенным способом это все делать. В некоторых странах даже наличные деньги привозят, здесь есть понятные ограничения. Подводные компании сегодня связаны именно с проблемами по переводу средств», - добавил собеседник НСН.
Ранее россиянам объяснили, как защитить свои квартиры на «диком» зарубежном рынке, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Россияне переключились с покупки вилл в Турции на жилье в Камбодже
