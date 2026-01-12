Собеседник НСН добавил, что слабое место многих китайских автомобилей — проблемы с управляемостью и электроникой зимой.

«Многие “китайцы” зимой очень плохо управляются на льду и снегу, чего нельзя сказать ни про японские, ни про немецкие автомобили. “Болячки” у всех разные, но большинство сводится к электронике. Как правило, они решаются достаточно просто: клиент едет к официальному дилеру, ему ставят новую прошивку, и проблема исчезает», — отметил он.

В свою очередь автоэксперт Игорь Моржаретто указал на то, что причиной неполадок может стать человеческий фактор, а при системных проблемах производитель тут же объявляет отзывную или сервисную кампанию.

«Я не слышал, чтобы это была массовая проблема. В каждом отдельном случае надо разбираться отдельно. Порой виной всему не электроника, а человеческий фактор. Если же какие-то системные проблемы действительно есть, то любой производитель тут же объявит отзывную или сервисную кампанию. Обычно все решается обращениями в сервис, где специалисты разберутся с проблемой. В современном автомобиле в среднем 20 тысяч деталей, это очень сложная конструкция, особенно это касается китайских автомобилей, где очень много электроники. Типовых “болячек” у китайских автомобилей нет — сегодня конкуренция очень серьезная. Например, все производители, которые раньше позволяли себе завозить автомобили без теплых пакетов, сейчас так не делают», — подытожил он.

