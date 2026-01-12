«Освидетельствование – это просто беседа с врачом. У нас некоторые профессии уже и так регулярно проходят эти освидетельствования: летчики, военные, полицейские, врачи, педагоги. Речь идет о сомнительных результатах медицинских осмотров, которые и так предусмотрены. Если такие ситуации будут, можно направить работника на более углубленное освидетельствование. Это обычная практика, она защищает право работника. Это будет именно независимое освидетельствование, не будет никаких злоупотреблений. Если психическое состояние нарушено в значительной степени, не надо быть врачом, чтобы это заметить. А если состояние нарушено не так сильно, человек никак не демонстрирует это в поведении», - пояснил он.

Со своей стороны, глава юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин подчеркнул, что работника отстранят от работы, если он откажется пройти осмотр.

«Увольнение у нас предусмотрено Трудовым кодексом, если есть медицинские противопоказания к работе. Это должно быть установлено медицинской организацией, что работник не может по состоянию здоровья выполнять работу. Если работник лишь отказывается проходить такое обследование, в том числе, психиатрическое, это может быть основанием для отстранения работника от работы без сохранения заработной платы», - добавил собеседник НСН.

С 2026 года в России изменят правила прохождения диспансеризации. Теперь обследование будет включать в себя скрининги на вирусные гепатиты, а также анализы по оценке репродуктивного здоровья. Кроме того, поменяют и правила проведения обследования для маломобильных граждан и инвалидов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

