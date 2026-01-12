В РФ расширили список городов для покупки жилья на вторичке по семейной ипотеке

Уточняется, что в перечень были добавлены 22 новых города в 15 регионах. Теперь список состоит из 891 города в 83 регионах страны. Это населённые пункты, в которых нет строящихся многоквартирных домов или строится не больше двух объектов.

«Кроме того, в рамках дальневосточной и арктической ипотеки в обновленный список вошли 90 городов в 19 регионах», - говорится в сообщении.

Ранее член комитета Госдумы Екатерина Стенякина, с 1 февраля 2026 года программа «Семейная ипотека» станет строже, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

