В РФ расширили список городов для покупки жилья на вторичке по семейной ипотеке
В России расширили список городов для покупки жилья на вторичном рынке по программе «Семейная ипотека». Об этом сообщает пресс-служба госкомпании «ДОМ.РФ».
Уточняется, что в перечень были добавлены 22 новых города в 15 регионах. Теперь список состоит из 891 города в 83 регионах страны. Это населённые пункты, в которых нет строящихся многоквартирных домов или строится не больше двух объектов.
«Кроме того, в рамках дальневосточной и арктической ипотеки в обновленный список вошли 90 городов в 19 регионах», - говорится в сообщении.
Ранее член комитета Госдумы Екатерина Стенякина, с 1 февраля 2026 года программа «Семейная ипотека» станет строже, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Почему владельцы Chery Tiggo попадают в «ледяной плен»
- В РФ расширили список городов для покупки жилья на вторичке по семейной ипотеке
- Россияне переключились с покупки вилл в Турции на жилье в Камбодже
- Трамп снова заявил, что у Зеленского нет «карт»
- «Без рывков!»: Как входить в рабочий ритм после новогодних праздников
- Пока выгодно: Как влияет на Россию захват Трампом венесуэльской нефти
- Россиянам пообещали больше новых санаториев в ближайшие годы
- Мизулина предложила Минюсту обнародовать доказательства деятельности иноагентов
- ВС РФ осовободили Новобойковское в Запорожской области
- «Не выдавать пароли»: Как безопасно пользоваться публичным Wi-Fi
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru